O mascote pet Sam roubou a cena nesta terça-feira (1º), na reta final da preparação para o Masters 1000 de Monte Carlo, que começa domingo. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o atual campeão, que também venceu em 2021 e 2022, o grego Stefanos Tsitsipas, foi recepcionado pelo animal.

A interação foi tanta que Sam acabou presenteado com uma bandana, semelhante à que o número 8 do mundo costuma usar nas partidas.

Tsitsipas se diverte com o pet em Monte Carlo

Aos 26 anos, o tenista nascido Atenas tem como melhor lugar no ranking o 3º posto, alcançado em 2021. Na temporada atual, Tsitsipas soma 11 vitórias em 17 partidas e um título, conquistado em Dubai (o 12º na carreira).

Ano passado, o grego triunfo em Monte Carlo com vitória sobre o norueguês Casper Ruud na final. Já no título de 2022, a vítima na decisão foi o espanhol Alejandro Davidovich Fokina e, um ano antes, seu primeiro troféu de Masters 100 veio ao superar o russo Andrey Rublev.

Rublev também busca outro título no torneio

Além de Tsitsipas, outro ex-campeão confirmado em Monte Carlo é justamente Rublev, que começou, nesta terça-feira (1º), a parceria com o compatriota Marat Safin. A dupla da Rússia iniciou, em Barcelona, a preparação para o primeiro Masters 1000 no saibro, em Monte Carlo, que começa no próximo domingo.



A princípio, Safin só vai auxiliar o compatriota na temporada de saibro europeia. Rublev, por sinal, tem dois espanhóis como técnicos fixos: Alberto Martin e Fernando Vicente. No vídeo abaixo, o primeiro treino do ex-número 1 do mundo com seu novo pupilo.

Atual número 9 do mundo, o russo tentará o segundo título em Monte Carlo, repetindo a façanha de 2023, quando superou o dinamarquês Holger Rune na decisão, numa batalha de três sets. No ano passado, no entanto, Rublev esteve longe de defender a conquista da temporada anterior e caiu na estreia, diante do australiano Alexei Popyrin.

Só um havia feito proeza de João Fonseca na Austrália

Em janeiro, a derrota para João Fonseca foi apenas a segunda de Rublev em estreias no Aberto da Austrália, em nove participações. A primeira aconteceu em 2019, quando, então 87º do mundo, o russo foi superado pelo americano Mackenzie McDonald (81).

Na temporada atual, o número 1 da Rússia, de 27 anos, soma nove vitórias em 16 partidas, com um título (o 17º da carreira), conquistado no ATP 500 de Doha, em fevereiro