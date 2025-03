João Fonseca joga semifinal em Phoenix: onde assistir e horário

Após derrotar o francês Hugo Gaston por 2 sets a 0, João Fonseca enfrentará o japonês Kei Nishikori nas semifinais do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. O brasileiro chega à partida tendo perdido somente um set em todo torneio. O tenista de 18 anos vai à quadra neste sábado (15) não antes das 19h (de Brasília), e o jogo terá transmissão do SporTV 3 e ChallengerTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

— Vai ser uma partida muito dura. Mas, ao mesmo tempo, estou confiante, tenho vindo de boas semanas, de uma boa temporada. Confiante com o jogo, sei que vou ter que entregar tudo em quadra — declarou João Fonseca sobre o próximo jogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca em treino no Rio Open (Foto: Fotojump)

Onde assistir à semifinal do Challenger de Phoenix

FICHA TÉCNICA: JOÃO FONSECA X KEI NISHIKORI

SEMIFINAL - CHALLENGER DE PHOENIX

🗓️ Data e horário: sábado, 15 de março de 2025, não antes das 19h;

📍 Local: quadra central do Arizona Tennis Classic, em Phoenix, no Arizona (EUA);

📺 Onde assistir: SporTV 3 (TV fechada e streaming) e ChallengerTV (streaming gratuito)

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca prevê desafio na semifinal contra ex-número 4 do mundo em Phoenix

Conheça o próximo oponente de João Fonseca

O japonês Kei Nishikori é o número 76 no ranking da ATP, ele já foi número 4 do mundo, sendo o primeiro tenista japonês a atingir o feito. Nishikori só perdeu um set em todo o torneio. O japonês já conquistou 10 títulos em torneios de nível ATP.

Kei Nishikori no Australian Open (Foto: Tennis Australia)

João Fonseca venceu o francês Hugo Gaston por 2 sets a 0 (6/4, 6/4), nesta sexta-feira (14). O brasileiro foi superior na partida e soube aproveitar as oportunidades para quebrar os saques a avançar no torneio. O duelo foi marcado por um desempenho sólido do tenista, que controlou as ações do francês.