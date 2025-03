Após eliminar o francês, João Fonseca terá um desafio ainda maior na semifinal do Challenger de Phoenix. Neste sábado (15), o jovem tenista enfrentará o japonês Kei Nishikori, 76º colocado e ex-número 4 do ranking da ATP. O brasileiro analisou o duelo das quartas de final e ainda comentou como espera o confronto contra o novo adversário.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca supera Hugo Gaston e avança no Challenger de Phoenix

- Agora é Kei Nishikori, um ídolo, um jogador que foi 3º do mundo, já ganhou 12 títulos. Então, vai ser um jogador difícil, vai ser uma partida muito dura. Mas, ao mesmo tempo, estou confiante, tenho vindo de boas semanas, de uma boa temporada. Confiante com o jogo de amanhã, sei que vou ter que entregar tudo em quadra - declarou o brasileiro, que completou:

- Agora é descansar, se preparar, ir com tudo amanhã, conversar com a equipe sobre estratégia de jogo e dar o meu melhor. Curtir o momento de estar jogando com um jogador tão grande no mundo do tênis. E é isso, ir com tudo.

continua após a publicidade

João Fonseca analisa jogo contra Hugo Gaston

João Fonseca venceu Hugo Gaston por 2 sets a 0 (6/4, 6/4), nesta sexta-feira (14), no Challenger de Phoenix, no Arizona (EUA). O brasileiro foi superior na partida e soube aproveitar as oportunidades para quebrar os saques a avançar no torneio.

Aos 18 anos, João celebrou sua atuação durante o confronto das quartas de final, vencida sem perder nenhum set. O duelo foi marcado por um desempenho sólido do tenista, que controlou as ações do francês.

continua após a publicidade

- Um jogo duro, com um jogador que poderia vir qualquer jogador. Na verdade, um jogador muito habilidoso, dá muitas curtas, sabe subir a rede, joga bem na superfície rápida. Então, podia esperar qualquer coisa. Feliz com a forma que manejei hoje, de ser agressivo, sólido, fechando as portas, sendo agressivo com o meu saque, ser o sólido. Então, feliz com a forma que encarei isso hoje, feliz com a forma que mantive firme mentalmente. Porque era um jogador difícil, que ia fazer os melhores pontos da partida com certeza, curtas maravilhosas, subidas a rede, passadas - comentou Fonseca.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte