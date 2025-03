João Fonseca supera Hugo Gaston e avança no Challenger de Phoenix

João Fonseca venceu Hugo Gaston por 2 sets a 0 (6/4, 6/4), nesta sexta-feira (14), nas quartas de final do Challenger de Phoenix, no Arizona (EUA). O brasileiro foi superior na partida e soube aproveitar as oportunidades para quebrar os saques a avançar no torneio.

Nas semis, o carioca encara o japonês Kei Nishikori, número 76 do ranking da ATP. A partida será realizada no sábado (15), não antes das 17h (de Brasília). Na outra chave, o português Nuno Borges, 36º do mundo, encara o cazaque Alexander Bublik, 82º.

🎾 Como foi o jogo?

Após ambos conseguirem confirmar os primeiros serviços, João Fonseca quebrou o saque do francês e abriu 2/1. Melhor no jogo, brasileiro ampliou a vantagem ao vencer o quarto e quinto game, em mais uma quebra sobre Gaston. Porém, Hugo conseguiu melhorar e diminuir o placar para 4/3, quebrando o serviço do carioca e confirmando o dele, com agressividade no saque.

Logo após ver a vantagem diminuir, João retomou o controle da partida e, com saque agressivo e com precisão nas diagonais, o brasileiro fez 5/3. Mesmo sem a quebra no game seguinte, Fonseca confirmou o saque e venceu o primeiro set por 6/4.

Na segunda parcial, João teve chance de quebrar o serviço de Gaston, mas cometeu um erro não forçado. Logo depois, o francês se recompôs e confirmou o saque. Porém, Fonseca tomou o domínio da partida e venceu os dois games seguintes, sofrendo apenas um ponto. O brasileiro apostou nas subidas de rede e levou a melhor para abrir 2/1.

João Fonseca disputou Indian Wells pela primeira vez (Foto: AFP)

No game seguinte, Hugo teve a chance de devolver a quebra com o game 40 a 30, mas João reagiu e confirmou o saque. Logo após, a partida ficou equilibrada, com nenhuma quebra de serviço. Gaston soube explorar melhor as subidas nas redes do brasileiro, mas teve dificuldade com os saques potentes do carioca.

Com o saque para a vitória, João Fonseca teve um game duro, onde ficou 40 a 40. Porém, foi agressivo no saque na igualdade e venceu a partida no segundo match point. Final, 2 sets a 0 para João Fonseca (6/4, 6/4).