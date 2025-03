João Fonseca comemora alto nível e evita falar sobre Miami

João Fonseca, número 80 do mundo, comemorou a vaga na semifinal do Challenger 175 de Phoenix, no Arizona, nesta sexta-feira (14), após bater Hugo Gaston, 93º por 2 sets a 0 (6/4 e 6/4). O brasileiro avaliou de forma positiva a atuação e preferiu não comentar sobre o Masters 1000 de Miami, seu próximo torneio. Além disso, Andre Agassi, lenda do tênis, esteve presente nas arquibancadas da partida.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca supera Hugo Gaston e avança no Challenger de Phoenix

João Fonseca foi perguntado sobre a partida e como se sentiu diante de Gaston. O brasileiro afirmou que gostou do desempenho que apresentou e como se comportou durante a partida.

— Foi incrível. Joguei um grande tênis hoje, grandes golpes, agressivo contra um cara muito talentoso que faz todas as bolas. Eu foquei no meu hoje, nos meus saques, estou feliz com a vitória — disse o carioca que comentou sobre o nível do rival que é peculiar, com variações.

continua após a publicidade

João Fonseca no Challenger de Phoenix (Foto: Divulgação/ATP)

— Foquei no meu jogo, no que precisava fazer com meus golpes, ele viria com boas bolas e entretenimento para a torcida, só foquei no que precisava fazer. Se eu focasse no jogo dele, eu estaria perdido — completou.

Ao ser perguntado se a semi seria uma boa preparação para o Masters 1000 de Miami, João Fonseca apontou.

— Jogar uma semifinal é ótimo, o nível está bem alto aqui com vários grandes jogadores do top 100, claro que quero ganhar esse torneio, mas voltando ao meu jogo que ir dia-a-dia e Miami é só na semana que vem — despistou o brasileiro.

continua após a publicidade

Presença icônica

Nas arquibancadas, Andre Agassi, lenda do tênis, viu a vitória do brasileiro sobre o francês. Antes da partida, o americano realizou o "cara ou coroa" e tirou uma foto com os tenistas da partida. Agassi disputou quatro Challengers em sua carreira.

Huro Gaston, Andre Agassi e João Fonseca no ATP Challenger Arozona (Foto: X do ATP Tour)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem por aí?

Nas semis, o carioca encara o japonês Kei Nishikori, número 76 do ranking da ATP. A partida será realizada no sábado (15), não antes das 17h (de Brasília). Na outra chave, o português Nuno Borges, 36º do mundo, encara o cazaque Alexander Bublik, 82º.