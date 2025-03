João Fonseca já é o 11º tenista mais seguido do mundo

Aos 18 anos e já encantando o mundo do esporte, o tenista carioca João Fonseca não é uma atração apenas dentro das quadras. O brasileiro, que desponta como uma das maiores revelações da modalidade nos últimos anos, também é um fenômeno nas redes sociais. Levantamento do Torcedores.com aponta que esse prodígio já está entre os atletas mais populares do mundo. Considerando os 80 mais bem ranqueados, Fonseca, que nesta semana joga o Challenger de Phoenix, nos EUA, é o 11º nome com maior número de seguidores no Instagram.



Os números no levantamento são referentes ao ranking da ATP e ao número de seguidores na rede social no dia 27 de fevereiro. Eles colocam Fonseca também como o segundo tenista do mundo que mais ganhou seguidores nos últimos seis meses, atrás apenas do tenista sérvio Novak Djokovic.

João Fonseca entre os tenistas mais populares do mundo

João Fonseca é o 11º tenista com mais seguidores no Instagram, com cerca de 951 mil pessoas acompanhando seus passos nas redes sociais. Um dos vídeos publicados em sua conta nessa rede social, anunciando a participação no Rio Open, já tem mais de 11 milhões de visualizações. Trata-se de um fenômeno midiático, levando em consideração que o jogador de apenas 18 anos se profissionalizou recentemente, em 2024, e é natural de um país onde o tênis não figura entre os esportes mais populares.

Ele está atrás de jogadores hoje dominantes no circuito, como o sérvio Nvak Djokovic, recordista de títulos (24) de Grand Slam, o atual líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, e o astro espanhol Carlos Alcaraz. E à frente de jogadores de países de muita tradição no tênis, como os americanos Ben Shelton, Frances Tiafoe e Taylor Fritz, e também à frente de finalistas de Slam, casos do próprio Fritz e do norueguês Casper Ruud, ex-número 2 do mundo.

Mais de 556 mil seguidores nos últimos 6 meses

O fenômeno João Fonseca fica ainda mais evidente quando se compara os números do brasileiro nas redes sociais atualmente com os de seis meses atrás. Foram mais de 556 mil seguidores no período e apenas Novak Djokovic ganhou mais seguidores que o brasileiro no mesmo recorte temporal: 815 mil seguidores.

Neste período, Fonseca venceu dois torneios do nível Challenger (em Lexington, nos EUA, e em Camberra, na Austrália, em janeiro), o NextGen (torneio que reúne os oito melhores sub-20 do mundo, em dezembro). Em janeiro de 2025, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira estreou em Grand Slams, no Aberto da Austrália, ocasião em que conquistou a maior vitória na carreira, a primeira contra um top 10, o russo Andrey Rublev (9º), parando na segunda rodada. Em fevereiro, em Buenos Aires, o carioca, que treina na Yes Tennis, no Itanhangá, venceu seu primeiro torneio ATP 250, em Buenos Aires.

No mesmo período, Sinner (que está suspenso por doping) venceu dois Grand Slams, o Aberto dos Estados Unidos de 2024 e o da Austrália de 2025, e o ATP Finals de 2024. Mesmo assim, o atual número 1 do mundo teve um aumento de 443 mil seguidores no Instagram, 110 mil a menos que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira.



Os tenistas com mais seguidores no Instagram:



Novak Djokovic (SER) 15,7 milhões

Carlos Alcaraz (ESP) 6,3 milhões

Jannik Sinner (ITA) 3,2 milhões

Alexander Zverev (ALE) 2,2 milhões

Stefannos Tsitsipas (GRE) 2,2 milhões

Matteo Berrettini (ITA) 1,8 milhão

Daniil Medvedev (RUS) 1,3 milhão

Gael Monfils (FRA) 1,2 milhão

Grigor Dimitrov (BUL) 1,1 milhão

Holger Rune (DIN) 984 mil

João Fonseca (BRA) 951 mil

Bem Shelton (EUA) 852 mil

Frances Tiafoe (EUA) 819 mil