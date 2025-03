Quanto João Fonseca vai receber se vencer o Challenger de Phoenix?

João Fonseca inicia mais um desafio na temporada nesta terça-feira (11). O jovem tenista brasileiro estreia no Challenger 175 de Phoenix, torneio que serve como preparação para o Masters 1000 de Miami, que começará na próxima semana. Seu adversário na primeira rodada será o russo Pavel Kotov.



Além da oportunidade de ganhar ritmo antes do torneio de maior peso, Fonseca também busca uma premiação considerável no Challenger de Phoenix, que oferece um total de US$ 38.420 (R$ 225 mil) ao campeão.

💵 Premiação do Challenger de Phoenix

Os valores pagos aos participantes do torneio variam conforme o desempenho na competição. Confira os prêmios distribuídos de acordo com cada fase:

Campeão : US$ 38.420 (R$ 225 mil)

: (R$ 225 mil) Vice-campeão : US$ 22.650 (R$ 133 mil)

: (R$ 133 mil) Semifinalista : US$ 13.355 (R$ 79 mil)

: (R$ 79 mil) Quartas de final : US$ 7.780 (R$ 45 mil)

: (R$ 45 mil) Segunda rodada : US$ 4.610 (R$ 27 mil)

: (R$ 27 mil) Primeira rodada: US$ 2.760 (R$ 16 mil)

📈 O que vale para João Fonseca?

A participação no Challenger de Phoenix representa uma boa chance de João Fonseca somar pontos no ranking da ATP e testar seu nível contra adversários experientes. Além disso, um título no torneio renderia ao brasileiro mais de R$ 224 mil, o que seria um incremento importante em sua premiação na temporada.

Fonseca vem de boas atuações em 2025, incluindo a conquista do ATP 250 de Buenos Aires. Agora, ele busca mais um troféu para sua coleção e uma preparação ideal para o Masters 1000 de Miami.

