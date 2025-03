Quanto João Fonseca já embolsou com Challengers na carreira

Maior fenômeno do tênis brasileiro nos últimos anos, João Fonseca disputou, semana passada, pela primeira vez, o Masters 1000 de Indian Wells. Depois de vencer o britânico Jacob Fearnley na estreia, o tenista carioca, de 18 anos, acabou parando na segunda rodada, diante de outro tenista do Reino Unido: Jack Draper, 14º do mundo. Por conta desse revés e para se preparar para o Masters 1000 de Miami, semana que vem, o atleta carioca e seu staff decidiram disputar o Challenger de Phoenix, no Arizona, também nos EUA, que distribui US$ 250 mil em premiação (R$ 1,46 milhão). O adversário de estreia, nesta semana, será o russo Pavel Kotov, de 26 anos e 102º do planeta.



Devido ao seu enorme potencial, a tendência é que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira (80º do mundo) dispute cada vez menos Challengers (torneios abaixo dos ATP Tour's, em premiação e importância). Para se ter uma ideia, nos 21 torneios desse nível que João Fonseca disputou até hoje, ele arrecadou US$ 75.909 (R$ 444.826). Em toda a carreira, contando os ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, a premiação do número 1 do Brasil é de US$ 1,088 milhão (R$ 6,375 milhões).

Estreia de João Fonseca em Challengers foi aos 15 anos

Em dezembro de 2021, com apenas 15 anos e sem pontuação no ranking profissional, João Fonseca disputava, pela primeira vez, um Challenger . Naquela ocasião, o jovem carioca sequer fez game contra o alagoano José Pereira (680º do mundo), no qualifying do torneio disputado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. O valor recebido pelo tenista por esse jogo foi US$ 130 (R$ 761,8).

João Fonseca durante treino (Divulgação: Challenger de Phoenix)



O fenômeno brasileiro, em outubro do ano seguinte, disputou, novamente no Rio e sem ranking profissional, seu segundo Challenger. Mais uma vez, o revés veio na estreia, para o suíço Jakub Paul (533º).



As duas primeiras vitórias de João Fonseca em Challenger só veio na terceira tentativa: em 2022, em São Leopoldo, diante dos argentino Thiago Tirante (231º) e Mariano Navone (245º). Naquela semana, a joia brasileira era apenas o 1363º do mundo.

Três Challengers depois, em janeiro do ano passado, em Buenos Aires, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira (então o 727º do planeta) chegou, pela primeira vez, às semifinais de um torneio desse nível, sendo superado pelo cazaque Dmitry Popko (417º). Em março, João Fonseca (341º) alcançou uma inédita decisão de Challenger, em Assunção, no Paraguai, mas o título ficou com o compatriota Gustavo Heide (225º).



Em julho de 2024, o primeiro título de Challenger



Em Lexington, nos EUA, em julho de 2024, o fenômeno brasileiro conquistou seu maior título até então, ao superar o australiano Li Tu (222º) na final. Naquela semana, João Fonseca já era o 214º do mundo e embolsou US$ 11,200 (R$ 65,632).



Seis Challengers depois, em Camberra, na Austrália, no início de janeiro de 2025, o prodígio brasileiro (145º) conquistou seu segundo Challenger. A vítima foi o americano Ethan Quinn (202º). A proeza rendeu a João Fonseca US$ 28.400 (R$ 166,424).



O desafio no Phoenix é o primeiro de João Fonseca em Challengers desde o troféu erguido no torneio australiano.



