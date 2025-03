Quem é o adversário de estreia de João Fonseca no Phoenix

Eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, no sábado, João Fonseca já está pronto para novo desafio em solo americano. Nesta semana, o tenista brasileiro, de 18 anos e 80º do mundo, disputa o Challenger de Phoenix, e conheceu, nesta segunda-feira, o adversário da primeira rodada.



O rival de estreia do tenista carioca, em confronto inédito, será o russo Pavel Kotov, de 26 anos e 102º do planeta, que tem como melhor ranking na carreira o 50º lugar, alcançado em junho do ano passado.

Profissional desde 2016, Kotov tem 1,91m, é destro e nunca ergueu um troféu de ATP na carreira. Embora seja oito anos mais novo que o rival, João Fonseca, mês passado, em Buenos Aires, conquistou seu primeiro título nesse nível de competição, derrotando o anfitrião Francisco Cerúndolo na decisão.

João Fonseca soma seis vitórias em nove jogos de ATP no ano

Na atual temporada, o brasileiro soma 6 vitórias em nove partidas (apenas em torneios em ATP, descartando o Challenger de Camberra, na primeira semana de janeiro, no qual se sagrou campeão). Kotov, por sua vez, foi derrotado na única partida, em 2025, em torneios desse porte: foi superado pelo português Jaime Faria na estreia do Aberto da Austrália (enquanto João Fonseca derrotou o russo Andrey Rublev, então nove do mundo, na mesma rodada).

Fora a tentativa frustrada em Melbourne, o tenista russo foi superado no qualifying dos ATP's de Hong Kong, Adelaide, Doha e Dubai. E também caiu na estreia no Challenger de Manama, no Bahrain.

No Challenger de Phoenix, quem passar do confronto entre João Fonseca e Pavel Kotov terá pela frente o quarto favorito ao título: o alemão Jan Lennard-Struff (46º do mundo).



O tenista carioca vai disputar o torneio no Arizona como preparação para o Masters 1000 de Miami, para o qual ganhou convite da organização, que começa na semana que vem. Será apenas o terceiro Masters 1000 que João Fonseca disputa. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira debutou nesse nível de torneio em 2024, aos 17 anos, vencendo o americano Alex Michelsen na estreia em Madri (depois, parou na segunda rodada, diante do britânico Cameron Norrie). Semana passada, jogou pela primeira vez em Indian Wells, caindo na mesma fase.