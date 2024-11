O Boticário vai patrocinar Gabriel Bortoleto na reta final da Fórmula 2

- Malbec e Gabriel representam a determinação do brasileiro na busca por deixar sua marca. Para nós, no Boticário, uma empresa com 47 anos de história no Brasil, é simbólico estar com um piloto de 20 anos que vem conquistando seu espaço a cada corrida. Ele representa a coragem, ambição e a intensidade de viver cada conquista, todos os atributos de Malbec. Patrociná-lo reforça o nosso compromisso em celebrar trajetórias autênticas e construir um legado duradouro - disse Marcela De Masi, diretora-executiva de branding e comunicação do Grupo Boticário.