Verstappen reclama de estado ‘politicamente correto’ da F1: ‘Menos divertida”

O conflito entre FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e GPDA (Associação dos Pilotos da F1) está em alta desde que a federação resolver iniciar uma cruzada contra o uso de palavrões pelos pilotos. No centro da situação, Max Verstappen lamenta a direção que vem sendo tomada.

Verstappen foi punido com um dia de serviços comunitários por uso de um palavrão enquanto descrevia a situação do carro da Red Bull durante o GP do Azerbaijão e iniciou uma sequência de repúdios no esporte. Mesmo assim, Charles Leclerc terminou com multa em dinheiro por algo semelhante no México.

— Sempre foi necessário ser politicamente correto. Sempre foi assim, mas acho que algumas coisas que passaram a valer recentemente torna tudo menos divertido — afirmou.

Depois do GP de São Paulo, a GPDA soltou um duro comunicado de imprensa endereçado à FIA. A situação contenciosa gera dúvida de como se dará a relação entre as partes daqui em diante.

— Se piorar, não sei [como vai ser]. Mas prefiro não falar muita coisa. Estou vivendo a minha vida, fazendo o que tenho de fazer nos fins de semana de corrida e fora deles — garantiu.

— Faça o que você gostar, mas é preciso tomar cuidado com o que falar — finalizou.

A Fórmula 1 agora volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.