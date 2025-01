João Fonseca faz história e entra no Top 100 do ranking da ATP

João Fonseca entrou no top 100 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), nesta segunda-feira (27), pela primeira vez. O brasileiro apareceu na posição 99º do mundo. Com os 80 pontos somados pelo quali e a segunda rodada do Australian Open, Fonseca saltou 13 colocações.

Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a entrar no grupo, superando o recorde anterior de Cássio Motta que tinha 19 anos, cinco meses e oito dias em julho de 1979 e a lenda Gustavo Kuerten que atingiu o grupo com 19 anos, 11 meses e 16 dias em agosto de 1996. João tem 18 anos, cinco meses e quatro dias.

Thomaz Bellucci vem em seguida, é o quarto com 20 anos, quatro meses e finalizando a lista, Jaime Oncins, o quinto mais jovem com 20 anos, oito meses e dois dias. A informação é do jornalista Rubens Lisboa.

João Fonseca no Australian Open (Foto: Martin Keep/AFP)

Com João Fonseca, Brasil volta a ter três jogadores no Top 100

Thiago Monteiro vibra após vitória em Bastard, na Suécia (Foto: @christoffermattson)

João Fonseca passa a ser o segundo do país atrás apenas de Thiago Wild que subiu três colocações e é o 76º do ranking da ATP com 732 pontos. Logo abaixo do jovem de 18 anos aparece Thiago Monteiro com o 100º lugar. O tenista cearense subiu cinco posições, com os 28 pontos somados do quali na Austrália. Ele fecha o top 100 em 100º lugar com 594.

O Brasil volta a ter três jogadores do top 100 do ranking da ATP pela primeira vez desde julho de 2017. Na última vez em que isso ocorreu, Thomaz Bellucci ocupava a 55⁠ª posição, Rogério Dutra Silva, o 69⁠º e Thiago Monteiro, o 100⁠º. Na época o ranking era liderado pelo britânico Andy Murray, que atualmente treina o sérvio Novak Djokovic.