Djokovic e Nadal aplaudem título de Sinner no Australian Open

Neste domingo (26), Jannik Sinner derrotou Alexander Zverev por 3 sets a 0 (6/3, 7/6 (7/4) e 6/3) e conquistou o bicampeonato do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada, disputado em Melbourne, na Austrália. Após a partida, Rafael Nadal e Novak Djokovic parabenizaram o italiano pelo título.

Rafael Nadal se pronunciou sobre a conquista de Jannik Sinner no Australian Open e mandou uma mensagem nas redes sociais para o italiano. O italiano igualou uma marca do espanhol que havia sido o último a defender sua primeira conquista de Slam com Roland Garros em 2005 e 2006. Nadal terminou a carreira com 22 títulos de Major e o italiano, de apenas 23 anos, chegou à terceira conquista na carreira somado o troféu do Aberto dos Estados Unidos na temporada passada.

“Parabéns Jannik Sinner. Impressionante!”, disse Nadal repostando uma postagem do Grand Slam no Instagram.

Jannik Sinner conquistou o segundo Australian Open da carreira, de forma consecutiva (Foto: William West/AFP)

Já Novak Djokovic mandou mensagem para os dois finalistas do Australian Open. Além de parabenizar Sinner, o sérvio fez uma postagem em suas redes sociais com palavras de carinho para Alexander Zverev após o resultado da final. O alemão perdeu sua terceira final de Grand Slam disputada em três disputadas.

“Sascha, siga acreditando meu amigo. Você tem isso em você”, disse o sérvio que exaltou o triunfo de Sinner: “Parabéns, Jannik”.

