João Fonseca estreia no Rio Open contra um qualifier

Heide, Reis e Guto Miguel também estão garantidos na chave principal

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
13:50
Atualizado há 1 minutos
O técnico Guilherme Teixeira observa o treino de João Fonseca no Rio Open (Foto: Gustavo Loio/Lance!)
imagem cameraJoão Fonseca em treino na quadra central do Rio Open (Foto: Gustavo Loio/Lance!)
Foi definido, neste sábado, que o adversário de estreia de João Fonseca no Rio Open sairá do qualifying. O torneio classificatório no Jockey Club termina no domingo à noite.

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir 
➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Além do carioca, de 19 anos, mais três brasileiros estão assegurados na chave principal: o paulista Gustavo Heide (257º) , o pernambucano João Lucas Reis (207º) e o goiano Guto Miguel (1586º), que estreiam, respectivamente, contra o tcheco Vit Kopriva, o alemão Yanick Hanfmann e um qualifier. Guto, aos 16 anos, é o terceiro melhor juvenil do mundo na atualidade.

João Lucas Reis sorteia um nome da chave principal do Rio Open (Foto: Lucas Borges/Lance!)
João Lucas Reis sorteia um nome da chave principal do Rio Open (Foto: Lucas Borges/Lance!)

João Fonseca brilhou em 2024

Eliminado na estreia de 2025, no Jockey Club, pelo francês Alexandre Muller, dois dias após ter sido campeão do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca vai em busca da primeira vitória em três jogos na temporada. Isso porque o número 1 do Brasil e 33 do mundo perdeu nas estreias do Australian Open (em janeiro, no saibro) e da capital argentina, na quarta-feira.

Será a quarta participação pupilo do técnico Guilherme Teixeira no torneio no Jockey Club, na Lagoa.  A estreia foi em 2023, aos 16 anos, como o 827º do mundo, com derrota na abertura, para o sérvio Alex Molcan. Já há dois anos, foi no Rio Open que o jovem anfitrião venceu suas duas primeiras partidas de ATP na carreira, contra o francês Arthur Fils e o ex-campeão chileno, Cristian Garin. Naquela semana, aos 17 anos, o brasileiro igualou a melhor campanha de um atleta da casa no torneio nas simples, parando nas quartas de final.

A chave principal do Rio Open (Foto: Lucas Borges/Lance!)
A chave principal do Rio Open (Foto: Lucas Borges/Lance!)


Trio brasileiro no qualifying

Já Thiago Monteiro (209º), Pedro Boscardin (253º) e Igor Marcondes (350º) iniciam, neste sábado, o qualifying. O primeiro a entrar em quadra será Marcondes, às 16h, na quadra central, contra Chun-Hsin Tseng, de Taipei. Em seguida, Monteiro (ex-61º) desafia o principal favorito do classificatório, o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo (PAR). Boscardin, por sua vez, medirá forças com o chileno Tomas Barrios Vera, segundo cabeça de chave, em torno das 18h, na quadra 1.

O técnico Guilherme Teixeira e João Fonseca em treino no RIo Open (Foto: Gustavo Loio/Lance!)
O técnico Guilherme Teixeira e João Fonseca em treino no RIo Open (Foto: Gustavo Loio/Lance!)
