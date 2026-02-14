Ronaldo e Ronaldinho inspiraram Lucas Pinheiro ao ouro olímpico histórico

O novo dono da neve olímpica tem DNA de futebol. Após conquistar a histórica medalha de ouro no slalom gigante nos Jogos de Milão-Cortina 2026, Lucas Pinheiro Braathen abriu o coração sobre suas origens e como os ídolos brasileiros dos gramados moldaram sua mentalidade campeã.

Após a cerimônia de premiação carregada de emoção, o esquiador confessou que o som do Hino Nacional trouxe à tona memórias de uma infância onde o sonho era outro.

-Devo dizer que o hino nacional foi definitivamente um momento de muita emoção. Eu não cresci como esquiador, eu cresci como jogador de futebol, essa foi minha introdução ao esporte. Quando eu estava visitando minha família no Brasil, meus primeiros modelos de atletas eram Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Esses indivíduos realmente mudaram o esporte, o futebol, e o esporte em geral, com a coragem de ser quem eles são, apesar de todas as críticas, todas as consequências que vêm com isso. E é essa coragem exata de ser quem eles são, mesmo que eles sejam diferentes, que me inspirou e me fez ir até o meu pai, quando eu tinha seis ou sete anos, e de dizer a ele que eu queria realmente ser o melhor jogador de futebol do mundo. Agora, de alguma forma, eu sou um esquiador, mas pelo menos eu sou um campeão - disse o campeão.

Ainda processando o feito de ser o primeiro brasileiro a subir no topo de um pódio olímpico de inverno, Lucas descreveu que ainda não sabe ao certo como se sente.

-Não, definitivamente não caiu a ficha ainda. Eu só estou passando entre uma entrevista e a próxima, eu acho que nem estou aqui agora. Pergunte-me em alguns meses e talvez eu possa te responder - completou.

