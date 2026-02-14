Pode avisar que o Brasil chegou! Pela primeira vez na história, a bandeira verde-amarela aparece no quadro de medalhas de uma Olimpíada de Inverno. Com a medalha de ouro de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, conquistada neste sábado (14), o país encerra um jejum histórico e entra em um patamar nunca antes sonhado na neve.

Nos últimos 12 anos, pouco mais de 60 atletas brasileiros marcaram presença no gelo olímpico. Até o ouro de Lucas, Isabel Clark detinha o melhor resultado brasileiro na competição, com o 9º lugar no snowboard cross em Turim 2006. O Brasil também consolidou sua participação no bobsled (quarteto), na patinação artística (com Isadora Williams) e no esqui cross-country — modalidade em que nomes como Jaqueline Mourão e Manex Silva foram os principais expoentes.

A edição de 2018 marcou a despedida amarga de Isabel, após uma lesão nos treinos a impedir de competir. Mas é na edição de 2026 que o Brasil se consolida como potência nos esportes de inverno. Esta foi a primeira medalha latino-americana da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, colocando o país entre as raríssimas nações do Hemisfério Sul campeãs olímpicas na neve — panteão onde, até então, apenas Austrália e Nova Zelândia haviam chegado.

Da esquerda para a direita, Marco Odermatt (prata), Lucas Pinheiro Braathen (ouro) e Loic Meillard (bronze) celebram no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Quadro de Medalhas – Top 15 (Milão-Cortina 2026)

🥇 1º Noruega: 9 Ouros | 3 Pratas | 7 Bronzes (Total: 19)

9 Ouros | 3 Pratas | 7 Bronzes (Total: 19) 🥈 2º Itália: 6 Ouros | 3 Pratas | 9 Bronzes (Total: 18)

6 Ouros | 3 Pratas | 9 Bronzes (Total: 18) 🥉 3º Estados Unidos: 4 Ouros | 8 Pratas | 4 Bronzes (Total: 16)

4 Ouros | 8 Pratas | 4 Bronzes (Total: 16) 4º França: 4 Ouros | 5 Pratas | 1 Bronze (Total: 10)

4 Ouros | 5 Pratas | 1 Bronze (Total: 10) 5º Alemanha: 4 Ouros | 4 Pratas | 3 Bronzes (Total: 11)

4 Ouros | 4 Pratas | 3 Bronzes (Total: 11) 6º Suécia: 4 Ouros | 4 Pratas | 1 Bronze (Total: 9)

4 Ouros | 4 Pratas | 1 Bronze (Total: 9) 7º Suíça: 4 Ouros | 2 Pratas | 3 Bronzes (Total: 9)

4 Ouros | 2 Pratas | 3 Bronzes (Total: 9) 8º Áustria: 3 Ouros | 6 Pratas | 3 Bronzes (Total: 12)

3 Ouros | 6 Pratas | 3 Bronzes (Total: 12) 9º Japão: 3 Ouros | 3 Pratas | 8 Bronzes (Total: 14)

3 Ouros | 3 Pratas | 8 Bronzes (Total: 14) 10º Países Baixos: 3 Ouros | 3 Pratas | 1 Bronze (Total: 7)

3 Ouros | 3 Pratas | 1 Bronze (Total: 7) 11º Austrália: 3 Ouros | 1 Prata | 0 Bronze (Total: 4)

3 Ouros | 1 Prata | 0 Bronze (Total: 4) 12º Chéquia: 2 Ouros | 2 Pratas | 0 Bronze (Total: 4)

2 Ouros | 2 Pratas | 0 Bronze (Total: 4) 13º Coreia do Sul: 1 Ouro | 1 Prata | 2 Bronzes (Total: 4)

1 Ouro | 1 Prata | 2 Bronzes (Total: 4) 14º Eslovênia: 1 Ouro | 1 Prata | 0 Bronze (Total: 2)

1 Ouro | 1 Prata | 0 Bronze (Total: 2) 15º BRASIL: 1 Ouro | 0 Prata | 0 Bronze (Total: 1)

