Brasil estreia no quadro de medalhas com ouro histórico. E lá encima!

O Brasil evoluiu ao longo das décadas de participação nos jogos no gelo

Isabella Zuppo
São Paulo
Thiago Fernandes
São Paulo
Dia 14/02/2026
14:30
Atualizado há 1 minutos
Lucas Pinheiro Braathen observa a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
Lucas Pinheiro Braathen observa a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
Pode avisar que o Brasil chegou! Pela primeira vez na história, a bandeira verde-amarela aparece no quadro de medalhas de uma Olimpíada de Inverno. Com a medalha de ouro de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, conquistada neste sábado (14), o país encerra um jejum histórico e entra em um patamar nunca antes sonhado na neve.

Nos últimos 12 anos, pouco mais de 60 atletas brasileiros marcaram presença no gelo olímpico. Até o ouro de Lucas, Isabel Clark detinha o melhor resultado brasileiro na competição, com o 9º lugar no snowboard cross em Turim 2006. O Brasil também consolidou sua participação no bobsled (quarteto), na patinação artística (com Isadora Williams) e no esqui cross-country — modalidade em que nomes como Jaqueline Mourão e Manex Silva foram os principais expoentes.

A edição de 2018 marcou a despedida amarga de Isabel, após uma lesão nos treinos a impedir de competir. Mas é na edição de 2026 que o Brasil se consolida como potência nos esportes de inverno. Esta foi a primeira medalha latino-americana da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, colocando o país entre as raríssimas nações do Hemisfério Sul campeãs olímpicas na neve — panteão onde, até então, apenas Austrália e Nova Zelândia haviam chegado.

Da esquerda para a direita, Marco Odermatt (prata), Lucas Pinheiro Braathen (ouro) e Loic Meillard (bronze) celebram no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
Da esquerda para a direita, Marco Odermatt (prata), Lucas Pinheiro Braathen (ouro) e Loic Meillard (bronze) celebram no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Quadro de Medalhas – Top 15 (Milão-Cortina 2026)

  • 🥇 1º Noruega: 9 Ouros | 3 Pratas | 7 Bronzes (Total: 19)
  • 🥈 2º Itália: 6 Ouros | 3 Pratas | 9 Bronzes (Total: 18)
  • 🥉 3º Estados Unidos: 4 Ouros | 8 Pratas | 4 Bronzes (Total: 16)
  • 4º França: 4 Ouros | 5 Pratas | 1 Bronze (Total: 10)
  • 5º Alemanha: 4 Ouros | 4 Pratas | 3 Bronzes (Total: 11)
  • 6º Suécia: 4 Ouros | 4 Pratas | 1 Bronze (Total: 9)
  • 7º Suíça: 4 Ouros | 2 Pratas | 3 Bronzes (Total: 9)
  • 8º Áustria: 3 Ouros | 6 Pratas | 3 Bronzes (Total: 12)
  • 9º Japão: 3 Ouros | 3 Pratas | 8 Bronzes (Total: 14)
  • 10º Países Baixos: 3 Ouros | 3 Pratas | 1 Bronze (Total: 7)
  • 11º Austrália: 3 Ouros | 1 Prata | 0 Bronze (Total: 4)
  • 12º Chéquia: 2 Ouros | 2 Pratas | 0 Bronze (Total: 4)
  • 13º Coreia do Sul: 1 Ouro | 1 Prata | 2 Bronzes (Total: 4)
  • 14º Eslovênia: 1 Ouro | 1 Prata | 0 Bronze (Total: 2)
  • 15º BRASIL: 1 Ouro | 0 Prata | 0 Bronze (Total: 1)

Melhores atletas do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

2006Turim9º lugarIsabel Clark (Snowboard)

2010

Vancouver

19º lugar

Isabel Clark (Snowboard)

2014

Sochi

13º lugar

Isabel Clark (Snowboard)

2018

PyeongChang

24º lugar

Isadora Williams (Patinação)

2022

Pequim

13º lugar

Nicole Silveira (Skeleton)

2026

Milão-Cortina

1º lugar (Ouro)

Lucas Pinheiro (Esqui)

