Narração de Paulo Andrade no ouro de Lucas Pinheiro vira assunto

A narração de Paulo Andrade durante a conquista do ouro por Lucas Pinheiro no slalom gigante ganhou grande repercussão nas redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados entre os brasileiros que acompanharam a prova nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Diversos internautas relataram ter se emocionado com a transmissão, destacando a intensidade e a sensibilidade do narrador ao acompanhar a descida histórica do atleta. A vitória representou um marco para o esporte nacional, já que garantiu a primeira medalha de ouro do Brasil na história da competição.

Conhecido principalmente por suas narrações no futebol, Paulo Andrade acabou ampliando o alcance do seu trabalho ao se destacar também na cobertura dos esportes de inverno. O desempenho do narrador foi amplamente elogiada pelo público, que destacou a forma como ele conseguiu transmitir a importância do momento e a tensão da prova decisiva.

Lucas Pinheiro conquista feito histórico para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Foram precisos 102 anos e 26 edições para que o Brasil conseguisse chegar a tão sonhada medalha nas Olimpíadas de Inverno. O ouro de Lucas em Milão-Cortina coloca o país na super seleta lista de países do hemisfério sul campeões: apenas a Austrália tinha conquistado o feito.

Superando todos os favoritos, Lucas Pinheiro conquistou uma medalha inédita para o esporte latino-americano. O pódio foi preenchido pelos suiços Marco Odermatt (1min11s66c) e Loic Meillard (1min26s17c), em segundo e terceiro lugar respectivamente.

A participação de Lucas Pinheiro nas Olimpíadas de Inverno não para por aí: na próxima segunda-feira (16), ele volta às montanhas para disputar o slalom tradicional, sua especialidade, em busca de mais uma medalha para o Brasil.

