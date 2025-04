Vitor Kley, um dos maiores músicos do país, deixou uma linda homenagem ao pai Ivan Kley, um dos principais tenistas da história do Brasil, que faleceu na tarde desta quinta-feira (3) em Itajaí (SC), vítima de tromboembolismo pulmonar. O velório acontecerá no sábado (5), das 9h às 15h, no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú (SC), e Ivan também era pai de Bruno Kley.

Em suas redes sociais, Vitor escreveu:



"Meu herói de olhos azuis agora é de fato o maior farol.

Pai, tu se tornou infinito! Ainda tinham duas coisas que eu queria ter feito contigo… uma delas eu sei que tu vai ouvir de onde estiver, vai por mim. Enfim agora tu tá com a mente e o coração em paz. Descansa tranquilo e na boa que a gente vai te honrar por aqui. Te amo, doutor, cachorrão 💙 já te sinto mais forte e presente. “vamos por mais!".

A homenagem de Vitor rendeu diversos comentários de personalidades da música.

'Meus sentimentos, meu querido amigo. O pouco que estive com ele foi suficiente para entender o grande cara que ele foi. Um forte abraço para toda família querida', escreveu o cantor e compositor Samuel Rosa.

'Querido Kley, nossos profundos sentimentos!! Receba nosso abraço apertado!!', se solidarizou o músico Rogério Flausino.



Vitor Kley jogou na adolescência

O filho famoso de Ivan jogou tênis em sua adolescência e chegou a marcar presença em algumas edições da Copa Santa Catarina na ADK Tennis, no Itamirim Clube de Campo, em Itajaí, tradicional torneio internacional juvenil que sempre acontece em outubro e o qual Ivan era um dos organizadores.

Ivan foi número 81 do mundo, 56º de duplas somando um título ATP em Madri ao lado de Givaldo Barbosa.

Janice, viúva de Ivan e mãe de Vitor e Bruno, fez uma bela homenagem ao marido nas redes sociais nesta sexta (4):



Ex-tenistas homenageiam Ivan Kley



A morte repentina de Ivan Kley também foi lamentada por ex-tenistas.



'Meus sentimentos, Vitor. Teu pai era um cara sensacional', escreveu, nas redes sociais, o mineiro Bruno Soares, multicampeão de Grand Slam nas duplas.

Fernando Meligeni, um dos maiores ídolos da modalidade no país e comentarista da ESPN, foi um dos que homenagearam Ivan Kley:





Thomaz Koch, um dos maiores nomes da história do tênis nacional, publicou a homenagem abaixo:





Ricardo Acioly, ex-capitão do Brasil na Copa Davis, diretor do Rio Open e colunista do Lance!, escreveu, no post da CBT:



Abaixo, a emocionante homenagem de João Zwetsch, ex-capitão do Brasil na Copa Davis e um dos fundadores da Tennis Route:





André Ghem, ex-tenista e atualmente comentarista da ESPN, também homenageou Ivan Kley:





Abaixo, o comunicado da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), ao lamentar a morte de Ivan, na noite de quinta:



"É com grande pesar que a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) comunica o falecimento do ex-tenista Ivan Kley, ocorrido nesta quinta-feira, em Itajaí (SC), aos 66 anos, vítima de tromboembolismo pulmonar.

Ivan Kley foi um dos grandes nomes do tênis brasileiro, marcando sua carreira tanto nas quadras nacionais quanto internacionais. Com um estilo de jogo vibrante e combativo, ele se destacou como um dos principais tenistas de sua geração. Seu melhor ranking na Associação de Tenistas Profissionais (ATP) foi 81º em simples e 56º em duplas.

Após sua aposentadoria das competições, Ivan seguiu sua trajetória no tênis como diretor da academia ADK Tennis, em parceria com Patricio Arnold, contribuindo para o desenvolvimento e formação de novas gerações de tenistas.

A Confederação Brasileira de Tênis expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Ivan Kley, lembrando sempre de sua dedicação e amor ao esporte, que será eternamente lembrado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e acompanhar sua trajetória.".

O Grupo Try também lamentou a morte de Ivan Kley. Givaldo Barbosa, contemporâneo de Ivan, foi um dos que lamentaram seu falecimento:



'Meu Deus do céu, que tristeza. Ivan, que saudade' - escreveu.