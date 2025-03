João Fonseca busca subida no ranking em Phoenix

João Fonseca, número 80 do mundo, vai buscar, nesta quinta-feira (13), uma vaga nas quartas de final do Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos, evento no piso duro com premiação de US$ 250 mil.

Por ter alcançado a segunda rodada no Masters 1000 de Indian Wells, semana passada, e já ter vencido a estreia no Arizona, o tenista carioca vai somando 43 pontos (30 do primeiro torneio e 13 do atual). Isso significa dizer que, no momento, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira está subindo três colocações, alcançando o 77º lugar.

Essa subida no ranking só não está garantida porque outros seis concorrentes diretos estão jogando Challengers nesta semana e podem ultrapassar o número 1 do Brasil.

Caso derrote o 46º do mundo, o alemão Jan-Lennard Struff, a partir das 23h (de Brasília), desta quinta-feira (13), o brasileiro vai somar mais 12 pontos. Nesse cenário, ele tem boas chances de assumir a 75ª ou a 76ª colocação. Se alcançar a semifinal em Phoenix, o atleta da Yes Tennis, no Rio de Janeiro, teria um salto maior, ficando com 830 pontos e perto do top 70.

João Fonseca era o 730º do mundo no início de 2024

Profissional desde o ano passado, João Fonseca, aos 18 anos, tem como melhor ranking a 68ª colocação, alcançada mês passado, logo após a conquista do seu primeiro ATP, em Buenos Aires.

Vale lembrar que o tenista brasileiro iniciou a temporada passada na 730ª colocação.



Struff foi finalista em Madri

Adversário de João Fonseca nesta quinta, Struff é o atual 46º do mundo e tem como melhor ranking o 21º posto, alcançado em abril de 2023, logo após alcançar sua única final de Masters 1000 na carreira. Na ocasião, ele chegou à decisão no saibro de Madri, perdendo o título para o anfitrião Carlos Alcaraz.