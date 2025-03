Torneio que João Fonseca disputa tem escrita com ex-campeões

Realizado desde 2019 entre os dois primeiros Masters 1000 da temporada (Indian Wells e Miami), o Challenger de Phoenix, no Arizona, muitas vezes serve como opção para quem perdeu precocemente no torneio na Califórnia e quer se recuperar para a disputa na Flórida. É o caso de João Fonseca, que caiu na segunda rodada na competição californiana e quer ir mais longe no desafio da semana que vem, quando irá debutar. Na quarta-feira, o tenista brasileiro (80º do mundo) venceu na estreia no Arizona o russo Pavel Kotov (102º) e, nesta quinta, tem pela frente o alemão Jan-Lennard Struff (46º), em duelo que vale vaga nas quartas de final.

Para os supersticiosos de plantão, a má notícia é que, até hoje, nenhum dos ex-campeões do Challenger de Phoenix fez bonito em Miami. Muito pelo contrário. Das quatro primeiras edições (o torneio não foi realizado em 2020 e 2021), apenas um campeão passou pela estreia na Flórida. O autor da façanha foi o americano Denis Kudla, que, em 2022, após erguer o troféu no Arizona, furou o qualifying e venceu duas partidas na chave principal em Miami.

Já tanto o italiano Matteo Berretini, vencedor em Phoenix em 2019, quanto o bicampeão português Nuno Borges (2023 e 2024) caíram na estreia em Miami. O algoz do tenista da Itália foi o Hubert Hurkacz, enquanto o paranaense Thiago Wild, ano passado, e o finlandês Emil Ruusuvuori, em 2023, foram os algozes do atleta de Portugal no torneio realizado no Hard Rock Stadium.

João Fonseca prega respeito a Struff

Para o duelo desta quinta, João Fonseca, que tem dois títulos de Challenger no currículo (em Lexington, nos EUA, ano passado, e em Camberra, na Austrália, em 2025), sabe que o saque é um dos pontos fortes do adversário:



- O Struff é um ótimo jogador, é top 40, já foi top 30, saca muito bem, vou conversar com minha equipe sobre estratégia de jogo para ir com tudo.