Após superar o russo Pavel Kotov na estreia, na véspera, João Fonseca volta à quadra central do Challenger de Phoenix, no Arizona, nesta quinta-feira (13). O adversário do brasileiro, em embate inédito na carreira, será o alemão Jan-Lennard Struff (46º do mundo). O Sportv 3 e a Challenger TV, no site da ATP, transmitem o jogo ao vivo, não antes das 23h (de Brasília). ➡️Clique para assistir no Sportv

Enquanto o tenista carioca, que se profissionalizou em 2024, tem 18 anos, com 17 vitórias e 11 derrotas, seu adversário tem 34 anos, 225 vitórias e 248 derrotas na carreira (contando apenas ATP's, Masters 1000 e Grand Slams).

Rival de João Fonseca já perdeu e ganhou de brasileiros

Apesar de jamais ter enfrentado João Fonseca, Struff (46º do mundo e ex-21º) é conhecido de longa data da torcida brasileira. Em 2017, por exemplo, derrotou o paulista Thomaz Bellucci no ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria.



Quatro anos antes, em 2013, o anfitrião perdeu para o cearense Thiago Monteiro no Challenger de Oberstaufen, na Alemanha. Mas, em torneios nível ATP, o confronto direto com o brasileiro está empatado: Struff derrotou Monteiro em Hamburgo, em 2019, e na Olimpíada de Tóquio, em 2021. Já o atual 105º do mundo superou o rival Monique, na Alemanha, há seis anos, e, também, no último embate entre ambos, na Copa Davis de 2022, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Para o jogo desta quinta, João Fonseca sabe que não encontrará facilidades:

- Ele é um ótimo jogador, é top 40, já foi top 30, saca muito bem, vou conversar com minha equipe sobre estratégia de jogo para ir com tudo amanhã - previu o brasileiro.

Sobre a estreia, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira disse:



- Jogo duro, sabia que era um jogador muito difícil, já fez jogos muito bons, está e esteve ali no meio (do ranking), sabia que teria que jogar bem desde o início. Foi isso que fiz desde o começo, mantendo meus saques firmes, pressionando nas devoluções, fazendo meu jogo, agressivo, mas, ao mesmo tempo, sólido, buscando as redes. Feliz com o resultado de hoje, com a forma enfrentei e como comecei e com mais uma vitória - disse o brasileiro.

FICHA TÉCNICA 🎾

João Fonseca x Jan-Lennard Struff

Challenger de Phoenix - Oitavas de final

📆 Data: quinta-feira, 13 de março de 2025

🕐 Horário: a partir das 23h (de Brasília)

🌎 Local: em Phoenix, Estados Unidos

📺 Onde assistir: SporTV e Challenger TV, através do site da ATP