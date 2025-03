Saiba quem é o próximo adversário de João Fonseca em Phoenix

João Fonseca tinha apenas três anos quando o alemão Jan-Lennard Struff (46º do mundo), seu adversário desta quinta-feira, nas oitavas de final do Challenger de Phoenix, no Arizona, se profissionalizou, em 2009. O brasileiro, de 18 anos, garantiu a vaga para enfrentar o quarto favorito do torneio, de 34, ao vencer, nesta quarta, o russo Pavel Kotov (ex-número 50 e atual 102º), por 6/2 e 6/4. Será um confronto inédito.

Um exímio sacador, no alto de seu 1,93m, Struff começou no esporte aos seis anos. E, ao longo da carreira profissional, soma 225 vitórias e 248 derrotas como profissional (contando os ATP's, Masters 1000 e Grand Slams). Até hoje, nesses níveis de partidas, foram 4093 aces. O auge de Struff foi em 2023, quando alcançou o 21º lugar no ranking, seu recorde até hoje.

João Fonseca e o rival alemão vivem momentos distintos na temporada. O brasileiro tem seis triunfos (incluindo seu primeiro título de ATP, em Buenos Aires, em fevereiro) e três derrotas (contando também com Masters 1000 e Grand Slam), enquanto Struff soma apenas três vitórias em nove partidas. A maior façanha do tenista alemão, neste ano, foi ter alcançado as quartas de final do ATP 250 de Marselha, na França, em fevereiro. Desde então, o alemão perdeu as duas partidas que disputou, somando três tropeços seguidos: dois para o russo Mikaiil Medvedev (em Marselha e em Dubai e para o holandês Tallon Griekspoor.

João Fonseca e Struff têm um título de ATP

Em que pese o mau momento do adversário, João Fonseca sabe que o alemão pode levar perigo:



- Ele é um ótimo jogador, é top 40, já foi top 30, saca muito bem, vou conversar com minha equipe sobre estratégia de jogo para ir com tudo amanhã - adiantou o brasileiro.

Apesar de ser 16 anos mais jovem que o rival desta quinta, João Fonseca tem o mesmo número de títulos de ATP. Enquanto o prodígio do tênis mundial ergueu o troféu em Buenos Aires nesse ano, Struff foi campeão em 2024 em Munique, na Alemanha.