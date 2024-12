João Fonseca atropela ex-top 40 e empolga na estreia em Camberra

João Fonseca, número 145 do mundo e de 18 anos, manteve a confiança do título do NextGen Finals e empolgou em sua estreia oficial na temporada de 2025 no torneio challenger 125 de Camberra, na Austrália.

continua após a publicidade

O carioca derrotou, na noite desta segunda-feira, tarde de terça-feira, 31 de dezembro, no horário australiano, o americano Mackenzie McDonald, 131º colocado, por 2 sets a 0 com arrasadores 6/1 6/3 em apenas 53 minutos.

➡️ Retrospectiva 2024: nasce uma estrela, João Fonseca

McDonald, de 29 anos, tem vitória sobre Rafael Nadal na carreira e cinco triunfos sobre jogadores do top 10 em sua carreira.

Nesta noite o brasileiro foi senhor da partida. Abriu 3 a 0 com rapidez, fechou o set por 6/1 em pouco mais de vinte minutos, saiu quebrando no quinto game, abriu 4 a 2 e encerrou a contagem com novo erro de backhand do rival e nova quebra.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca lidera cinco brasileiros na disputa do quali do Australian Open

João Fonseca na vitória sobre Mensik (Foto: Peter Staples/ATP Tour)

O brasileiro emplaca a sexta vitória seguida após os cinco títulos da emblemática conquista do NextGen Finals igualando feitos de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner como únicos de 18 anos a vencer o torneio dos oito melhores jovens da temporada.

O brasileiro agora enfrenta o vencedor do jogo entre o croata Duje Ajdukovic, 142º, e o argentino Facundo Diaz Acosta, 79º e cabeça de chave 2.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A competição é a primeira da nova temporada do brasileiro e preparatória para o Aberto da Austrália onde jogará o qualificatório a partir da próxima segunda-feira.