Thiago Monteiro é dominado por Zhang e Brasil perde para China na United Cup

Thiago Monteiro, número 109 do mundo, foi dominado pelo número 1 da China, Zhizhen Zhang, 45º colocado, nesta sexta-feira (27). Esta derrota, somada a de Bia Haddad, levou a vitória da China em cima do Brasil por 2 a 0 na United Cup, competição mista por equipes que abre a temporada.

Bia Haddad sente dores e perde jogo dramático na United Cup

O cearense caiu diante do rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 54 minutos de confronto. Com o revés de Bia Haddad para Xinyu Gao, 175ª, o Brasil caiu no confronto diante da China. Resta apenas a dupla mista para tentar conquistar um ponto de honra, mas que pode ser importante para o país. Ainda assim, o Brasil precisará derrotar a atual campeã, Alemanha, para ter alguma chance de classificação para as quartas de final da competição.

Monteiro pouco viu a cor da bola no encontro. O brasileiro foi dominado pela agressividade do chinês, que sacou muito bem. Thiago foi quebrado uma vez no primeiro set logo no começo e três vezes no segundo, onde acabou não conseguindo confirmar o serviço. Além disso, foram 11 aces de Zhang, que sacou 77% do primeiro saque e não deu nenhum break-point para o brasileiro.

Antes da United Cup, Thiago Monteiro havia feito jogo duro contra Zhang nas oitavas do Masters 1000 de Roma, na Itália, em maio deste ano.

Thiago Monteiro perdeu para Zhizhen Zhang em sua estreia na United Cup (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

Com a derrota de Monteiro e Bia Haddad, nesta sexta-feira, o Brasil perdeu o confronto para a China, pela competição que inaugura a temporada 2025. Para manter vivo o sonho de classificar para as quartas de final, a equipe brasileira deverá vencer a Alemanha. O confronto começará neste sábado (28), às 23h (de Brasília).