Bia Haddad e Monteiro perdem e Brasil é eliminado da United Cup

A equipe brasileira foi eliminada da United Cup, na madrugada deste domingo, após a derrota diante da Alemanha pela segunda rodada. A queda foi sacramentada pelo triunfo de Alexander Zverev, segundo do mundo.

O alemão marcou um duplo 6/4 sobre o cearense Thiago Monteiro, 109º e número 1 de simples masculino do país, após 1h17min em confronto realizado em Perth, na Austrália. Foi o terceiro jogo entre os dois e a terceira vitória de Sascha, atual vice-campeão de Roland Garros.

A equipe nacional havia perdido na sexta-feira por 3 a 0 contra a China e com o 2 a 0 a Alemanha garante a vitória no confronto e decidirá o primeiro lugar do grupo contra os chineses. O perdedor ficará em segundo na chave e torcerá para ser um dos dois melhores segundo colocados que passam às quartas de final.

Thiago Monteiro na Copa Davis (Foto: Green Filmes/CBT)

O Brasil saiu abaixo no confronto com a derrota de Bia Haddad Maia, 17ª, contra Laura Siegemund, 80ª e sua parceira de duplas para o Australian Open, por 6/3 1/6 6/4 em mais de duas horas e meia de duração. Monteiro até fez um bom jogo, mas foi quebrado no primeiro game de cada set e não conseguiu reagir diante do potente e bem colocado serviço de Zverev.

Bia Haddad agora segue para o WTA de Adelaide, na Austrália, na próxima semana, a partir do dia 6, e Monteiro disputa o quali do Aberto da Austrália.