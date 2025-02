O brasileiro João Fonseca derrotou o argentino Mariano Navone de virada na última sexta-feira (14). O carioca esteve abaixo do nível do argentino durante a maioria da partida, mas garantiu a vitória após marcar 2 sets a 1. O tenista revelou que o jogo emocionante foi importante não só para o desenvolvimento pessoal, mas também para o fortalecimento mental:

- Eu perdi muitos jogos assim no passado. Jogos em que caí de nível e o rival estava mais forte mentalmente e eu cedendo. Nesta partida eu mantive minha cabeça firme e fiz a virada.

João Fonseca também falou sobre a expectativa de conquistar o título da ATP 250 neste domingo (16). O carioca afirmou estar confiante no próprio potencial:

- Espero um título seja algo que venha algum dia. Não sei se vai ser nesta semana, espero que sim. Eu estou trabalhando duro para isso. Quero seguir assim, confiante.

João Fonseca em entrevista coletiva(Foto: argentinaopentennis/Ieb+ArgentinaOpen)

O atleta comentou sobre as comparações com outros ídolos do tênis brasileiro, como Guga. Para ele, esse tipo de pressão é boa, mas ressaltou que cada atleta tem o seu tempo:

- No esporte, é importante falarem de mim, é algo que dá um pouco de pressão, mas é uma pressão boa. Eu tenho que focar muito no interior, não no que estão falando. Se eu vou ou não ser o próximo Guga? Eu não sei, creio que cada um tem o seu tempo, não gosto muito dessa comparação que fazem.

Nas redes sociais, João Fonseca agradeceu aos fãs brasileiros que assistiram ao jogo e torceram. A partida contra o argentino contou com chuva e vaias da torcida local.

Brasileiro disputa semifinal em Buenos Aires

Agora, o brasileiro enfrenta o sérvio Laslo Djere, que derrotou Thiago Wild na tarde desta quinta (14). O jogador sérvio é o número 112 no ranking e conquistou o primeiro título do ATP no Rio Open de 2019. Desde a estreia no ATP de Buenos Aires, João Fonseca enfrentou apenas tenistas locais.

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Laslo Djere — ATP 250 Buenos Aires

Semifinal

📆 Data: 15 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: a ser definido

🌍 Local: Buenos Aires, Argentina

📺 Onde assistir: Disney+