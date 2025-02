João Fonseca pode dar mais uma vaga ao Brasil no Rio Open

Com a vitória sobre o argentino Mariano Navone por 2 sets a 1 (3/6, 6/4 e 7/5) nesta sexta-feira (14), João Fonseca não só garantiu vaga inédita na semifinal de um torneio da ATP como também pode beneficiar o tênis brasileiro na chave principal do Rio Open, que começará na próxima segunda-feira (17). O brasileiro, que tem wild-card (cartão convite) no evento carioca, tem direito de pedir um special-exempt (inserção especial), liberando o cartão convite para outro tenista.

Basta João Fonseca fazer o pedido ao Rio Open e o torneio oferecer o cartão convite do carioca para outro tenista brasileiro. Caso isso aconteça, o recorde de brasileiros no evento pode ser igualado, tendo cinco tenistas na chave principal do evento, como aconteceu na edição passada. Até o momento, Thiago Wild é o único com entrada direta. João Fonseca, Thiago Monteiro e Felipe Meligeni têm convites do evento. No quali, estão Gustavo Heide, Karue Sell e João Lucas Reis.

O Rio Open ainda tem outro cartão convite disponível para um pedido A+ de última hora, ou seja, um tenista top 10 ou de renome internacional.

João Fonseca marca história no tênis

Com a classificação inédita para a semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca registrou no currículo, e na história do tênis, duas novas marcas impressionantes. A vaga garantida pelo brasileiro o tornou o mais jovem tenista brasileiro a se classificar para a semifinal de um torneio da ATP.

Além do feito, marcado na história do tênis no Brasil, João Fonseca também alcançou a marca do mais jovem tenista a se classificar para a semifinal de um torneio da ATP desde Carlos Alcaraz, no torneio de Umag (Croácia), em 2021. Na época, o tenista espanhol tinha 18 anos, a idade atual do carioca.