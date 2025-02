Veja quanto João Fonseca garantiu de premiação no ATP de Buenos Aires

A classificação de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires rendeu mais uma quantia de premiação ao brasileiro no tênis profissional. Na tarde desta sexta-feira (14), o brasileiro eliminou de virada o argentino Mariano Navone por 2 sets a 1 (3/6, 6/4 e 7/5), em duelo válido pelas quartas de final da competição. É a primeira vez que ele disputará vai disputar a semifinal de um torneio ATP.

No total, a premiação do torneio será de US$ 688 mil, quase R$ 4 milhões na cotação atual. Pela disputa das quartas, João Fonseca garantiu US$ 19,9 mil, ou R$ 113 mil. Na semifinal, está em jogo a bolada de US$ 34,3 mil (R$ 195 mil).

A final do torneio tem estipulada o pagamento de US$ 100 mil (R$ 570 mil) apenas pela vitória na decisão, enquanto o vice-campeão leva para casa US$ 58,4 mil (R$ 332 mil).

João Fonseca vence Navone e garante vaga na semi em Buenos Aires (Foto: @argentinaopentennis / Ieb+ Argentina Open)

Como foi a classificação de João Fonseca

O carioca, 99º no ranking da ATP, esteve o tempo todo abaixo, mas conseguiu a revanche contra o argentino Mariano Navone, 47º colocado no ranking. De virada, a vitória de João Fonseca foi marcada por disputadas parciais de 3/6, 6/4 e 7/5, após 2h54m de duração, na lotada quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club. Foi a mais longa partida disputada por João Fonseca no circuito profissional do tênis.

João Fonseca se vingou da derrota do ano passado nas quartas de final do Rio Open, também em três sets, e vai jogar a primeira semifinal dele de ATP. Neste sábado (15), o brasileiro retorna à quadra de saibro para enfrentar o sérvio Laslo Djere, 115º colocado do ranking, e que veio do qualifying. O próximo adversário de Fonseca eliminou o brasileiro Thiago Wild, 77º, por 7/6 (7/3) e 6/3, mais cedo.