O Comitê Olímpico do Brasil (COB) realiza, nesta terça-feira (15), o II Fórum Mulher no Esporte, com palestras e debates para abordar a presença feminina no esporte. O evento, realizado no Rio de Janeiro, contará com a participação da bicampeã olímpica Fabi Alvim, da medalhista olímpica Jade Barbosa, além de treinadoras, jornalistas e gestoras do esporte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Yane Marques, primeira medalhista olímpica no pentatlo moderno pelo Brasil e primeira mulher a se tornar vice-presidente do COB, destacou a importância de aumentar a atuação da mulher em diferentes setores do esporte.

- É importante provocarmos a discussão sobre o papel da mulher no esporte em todos os âmbitos, desde o alto rendimento à gestão. Estamos cada vez mais quebrando barreiras, mostrando a necessidade da equidade de gênero, e esses assuntos devem ser naturais à sociedade. O Fórum da Mulher no Esporte vem justamente para jogar luz a esse movimento e promover o debate de temas atuais com diversas áreas envolvidas - declarou Yane, que será chefe da missão brasileira no ciclo olímpico.

continua após a publicidade

Yane Marques foi a primeira medalhista olímpica do Brasil no pentatlo moderno (Foto:Alexandre Loureiro/COB)

Equidade de gênero

Entre os temas abordados no evento, estão a promoção da equidade de gênero no movimento olímpico, liderança feminina, treinadoras em alto rendimento, performance da mulher atleta, além da apresentação do case da preparação da ginástica artística para os Jogos de Paris.

- Participar desse movimento é uma oportunidade poderosa de reafirmar o protagonismo feminino em todas as esferas do esporte. Falar sobre liderança feminina é falar sobre transformação, representatividade e futuro — e eventos como esse, promovidos pelo COB, são essenciais para consolidar esse caminho e garantir que as próximas gerações encontrem um ambiente esportivo mais justo, inclusivo e potente - disse a secretária nacional de excelência esportiva Iziane Marques.

continua após a publicidade

➡️Tochas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno são reveladas

Também estarão presentes no Fórum Ágatha Rippel, medalhista olímpica no vôlei de praia, Rosângela Santos, medalhista olímpica do atletismo, Isabel Swan, medalhista olímpica da vela, além das treinadoras olímpicas Martha Rocha, da vela, Gianetti Bonfim, da marcha atlética, e Camila Ferezin, atleta e treinadora olímpica da ginástica rítmica.