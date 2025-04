Os brasileiros Jean Silva e Virna Jandiroba foram os grandes destaques do UFC 314. Após mais uma noite de lutas, no último sábado (12), a organização comandada por Dana White fez a reorganização dos rankings de cada categoria e do "pound for pound", que é a tabela em que reúne todos os lutadores da empresa sem restrição de peso. Na nova lista, os representantes do Brasil se movimentaram bem entre os maiores vencedores do mundo das lutas.

Estreia de Jean Silva e destaque

A invencibilidade de Jean "Lord" Silva no UFC se manteve, no último sábado (12), quando derrotou Bryce Mitchell no segundo round. Após semanas de polêmica, o brasileiro finalizou o adversário por submissão. Com isso, ele garantiu sua estreia no ranking oficial do organização.

A luta rendeu ao brasileiro, além da entrada na lista oficial do UFC, uma avançada no ranking direto para a cola do top-10 do peso pena. Com a nova vitória, "Lord" passou a ocupar a 11ª colocação, ultrapassando o norte-americano Bryce Mitchell.

Alavancada de Virna Jandiroba

Virna Jandiroba derrotou a chinesa Yan Xiaonan em luta do card preliminar do UFC 314, em Miami. A baiana mostrou boa dominância durante toda a luta, tentando muitas finalizações sobre a então número 1 do ranking de peso palha.

Com a vitória no UFC 314, a brasileira conquistou uma boa alavancada no ranking pound for pound e de sua categoria. Assim, Jandiroba "tomou" a posição no topo de Yan e se tornou a desafiante número 1 de Zhang Weili, detentora do cinturão. A subida foi ainda mais acentuada na lista geral do feminino, já que ela saiu a 12ª colocação para o oitavo lugar.

Virna Jandiroba e Yan Xiaonan durante confronto no UFC 314 (Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP)

Resultado das derrotas de Diego Lopes e Pitbull

Diego Lopes perdeu a disputa do peso pena contra Alexander Volkanovski por decisão unânime neste domingo (13). Foram cinco rounds intensos, e uma das lutas mais difíceis para o brasileiro, que devolveu o cinturão para Volkanovski. Apesar disso, Diego observou sua posição melhorar no ranking do peso pena do UFC. A subida aconteceu principalmente após a saída de Ilia Topuria categoria; o espanhol subiu para o peso leve.

A situação de Patricio Pitbull já não é tão boa. No card principal do UFC 314, o brasileiro perdeu para Yair Rodriguez por decisão unânime em sua estreia na organização. Com isso, ele não teve a oportunidade de "somar pontos" e continua fora do ranking.

Alexandre Pantoja desprestigiado

Um dos campeões com mais defesas do UFC, Alexandre Pantoja caiu para a décima colocação do ranking peso por peso. O brasileiro já defendeu o cinturão três vezes, o maior número da organização empatado com Islam Makhachev, do peso leve, que lidera a tabela. Além de se manter no topo desde 2023, Pantoja tem recorde de 10-0 contra os lutadores que estão no top10 da divisão dos moscas.

Antes da última defesa, no UFC 310, em dezembro de 2024, Alexandre Pantoja estava fora do top-10 do peso por peso. O brasileiro estava atrás de lutadores que não eram campeões (Alexander Volkanovski e Leon Edwards) e um campeão interino (Tom Aspinall).