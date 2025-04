Após a vitória dentro de casa, o Houston Rockets voltou forte para dominar o Golden State Warriors no jogo 2 nas oitavas de final dos playoffs da NBA 2024/25. Ainda no Toyota Center, os donos da casa venceram por 109 a 94 para empatar por 1 a 1 a série. Desde os primeiros pontos, o time liderado por Jalen Green liderou o placar e as ações dos dois lados da quadra, principalmente após a lesão de Jimmy Butler ainda no primeiro quarto.

Como foi o jogo entre Warriors e Rockets?

Primeiro tempo

Para repetir o início forte, o Rockets contou com forte poder ofensivo para abrir a vantagem já nos primeiros minutos do jogo. Com o bom começo de Amen Thompson, os donos da casa conseguiram 7 pontos de diferença no placar. O aproveitamento ruim do dentro e fora da linha dos três, só complicou a situação do Warriors que sofriam também nos rebotes e no lance livre.

O bom início de Jalen Green e Tari Eason, ambos com sete pontos, o primeiro período foi dominado pelo time de Houston que controlou a vantagem de 10 pontos. Além do desempenho apagado, o Golden State sofreu com novas duas perdas: Jimmy Butler e Brandin Podziemski, que foram para o vestiário e são questionáveis para o resto do confronto.

O segundo quarto começou como o primeiro terminou: "nas mãos" do Rockets. A volta quente de Alperen Sengun garantiu o controle da vantagem adquirida pelo time, que chegou a 20 pontos. O jogador registrou 11 pontos, três rebotes, uma assistência e um roubo de bola apenas neste período. Apesar de "insuficiente" para a virada, o Warriors melhorou o aproveitamento em quadra consideravelmente.

Sem Butler e Podziemski, Curry conseguiu apenas seis pontos, de duas bolas de três, nos dois minutos antes do intervalo. Vale destacar que, como no início, os rebotes continuam sendo um dos maiores fatores de diferença entre as equipes: Rockets tem 13, contra apenas oito do Warriors.

Segundo tempo

O torcedor do Golden State que esperava o famoso "terceiro quarto da morte" dos playoffs se decepcionou mais uma vez. Na volta do intervalo, os visitantes continuaram com problemas no ataque e grandes buracos na defesa, que foram aproveitados pelo Rockets. A equipe contou com 60% de aproveitamento no arremesso na área pintada, além de cinco bolas de três. Vale destacar que o Houston converteu apenas seis cestas no perímetro durante todo o jogo 1 da série no sábado (19).

Além dos arremessos, os turnovers também foram um desafio do Warriors, com 13 perdas de bolas até o momento no jogo - três no terceiro período. Em boa sequência, Jalen Green voltou ainda mais forte e registrou 15 pontos (30 no total), com aproveitamento de 55%, dois rebotes e duas roubadas de bola durante os 12 minutos.

O último quarto começou com uma bola rápida de Dillon Brooks, seguido de Fred VanVleet, para aumentar a diferença para 20 pontos. Com dificuldade para converter, de dentro e fora do perímetro, o Warriors precisou de quase três minutos inteiros para a primeira cesta enfim cair. Liderado por jogadores do banco, o Golden State não teve grandes ações da rotação titular, incluindo Stephen Curry, que terminou o período com apenas um ponto.

A atuação de Green, do Rockets, continuou quente, e o jogador somou mais oito pontos, com 75% de aproveitamento em apenas cinco minutos em quadra. Apesar de conseguir criar alguns lances, o Warriors desperdição grandes oportunidades, aproveitadas pelos mandantes em 10 rebotes defensivos, além de duas roubadas. Com a larga vantagem, as estrelas foram para o banco, e a vitória foi "apenas" consequência para Houston.

Próximos jogos da série

O próximo jogo está agendado para sábado (26), às 21h30 (de Brasília), no Chase Center, casa do Golden State Warriors. Logo depois, o confronto continua em San Francisco para o jogo 4, na segunda-feira (28). A série empatada, o jogo 5 está garantido e contará com a volta para Houston, no dia 30 de abril. Caso haja necessidade, os jogos 6 e 7 acontecem nos dias 2 e 4 de abril, respectivamente.