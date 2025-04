Mike Budenholzer não é mais o técnico do Phoenix Suns. Após ficar fora dos playoffs, a equipe anunciou, nesta segunda-feira (14), a demissão do técnico em seu primeiro ano com o time do Arizona. Vale destacar que sua contratação contou com um acordo de US$ 10 milhões (cerca de R$ 58 milhões) por cada uma das cinco temporada. Com a folha salarial mais alta da NBA, o elenco não passou da 11ª colocação da Conferência Oeste no fim da temporada regular.

Confira o anúncio na íntegra

"OFICIAL: O Phoenix Suns anunciou hoje que a organização dispensou o técnico Mike Budenholzer de suas funções. O Suns divulgou o seguinte comunicado: Competir no mais alto nível continua sendo nosso objetivo, e não conseguimos atender às expectativas nesta temporada. Nossos fãs merecem mais. Mudanças são necessárias."

É a primeira vez que o Phoenix Suns não se classifica para os playoffs da NBA desde a temporada de 2019/20, quando a liga foi interrompida pela pandemia da Covid-19. Apesar disso, não é novidade a instabilidade no comando do elenco, já que é a terceira "offseason" que a franquia vai ao mercado por um novo técnico.

O desempenho na atual temporada foi um tanto quanto decepcionante. Com forte elenco, e um técnico vencedor - campeão com o Milwaukee Bucks em 2021 -, além de uma folha salarial de US$ 220,7 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão), o Phoenix Suns esperava a classificação nos playoffs para seguir na busca do título inédito.

O que aconteceu, no entanto, não foi o que a equipe planejava. Além das lesões, segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN", o Phoenix Suns sofria com "problemas de comunicação" entre Mike Budenholzer e o elenco durante a temporada. No ano, o time teve uma campanha de 34 vitórias e 39 derrotas, terminando na 11ª colocação, uma abaixo da zona de play-in.

