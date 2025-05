Jayson Tatum, astro do Boston Celtics, passou com sucesso por uma cirurgia para reparar a ruptura do tendão de Aquiles direito nesta terça-feira (13). O ala armador se lesionou durante a derrota para o New York Knicks, no Madson Square Garden, em Nova York, pelo jogo quatro das semifinais da Conferência Leste. A notícia foi divulgada pelo time por meio das redes sociais.

- Jayson Tatum hoje foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma ruptura do tendão de Aquiles direito. Não há previsão atualmente para o retorno, mas espera-se que ele se recupere completamente - publicou o Boston Celtics.

Essa lesão é um golpe significativo tanto para o Boston Celtics quanto para Tatum, que é considerado um dos principais jogadores da NBA atualmente. Devido à gravidade da lesão, existe a possibilidade de que Tatum fique fora da próxima temporada da NBA. No entanto, a prioridade da equipe médica e do staff do jogador é garantir que sua reabilitação seja segura e eficaz.

Tatum jogou 72 vezes na temporada regular e acumulou médias por jogo de 26,8 pontos, 8,7 rebotes e seis assistências. Nos playoffs atuais, o jogador foi titular em todas as partidas.

Como foi Knicks x Celtics?

O jogo começou com o Celtics dominando, liderados por Derrick White, abrindo 13 a 4. No entanto, o Knicks reagiu com arremessos de três e virou o jogo para 17 a 16. O confronto se manteve equilibrado, mas o Celtics, com Jayson Tatum em destaque, marcou 12 pontos seguidos e terminou o primeiro quarto à frente por 39 a 28.

No segundo quarto, o Knicks reagiu, diminuindo para 39 a 35, mas o Celtics retomou o controle com uma sequência de 9 a 0, abrindo 60 a 47. Apesar de New York tentar uma nova reação, a equipe cometeu faltas e Boston foi para o intervalo liderando por 62 a 51.

Após o intervalo, o Knicks foi diminuindo a desvantagem, mas o Celtics manteve a liderança com cestas de três. Jalen Brunson, no entanto, brilhou com 18 pontos no terceiro quarto e colocou o Knicks na frente por 88 a 85.

No último quarto, o Knicks ampliou para 94 a 89, mas Tatum trouxe o Celtics de volta ao jogo. No "clutch time", Brunson e Mikal Bridges decidiram para o New York , que abriu 111 a 104. Tatum se lesionou nos minutos finais, saindo de quadra carregado.

Com o fim da partida, o Knicks venceu por 121 a 113, abrindo 3 a 1 na série e ficando a uma vitória da final de conferência.