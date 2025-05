Boston Celtics 2024/25 é o time com mais erros de arremesso da NBA

O New York Knicks venceu o Boston Celtics no primeiro jogo dos playoffs da NBA na última segunda-feira (5), por 108 a 105. Com a derrota em casa, após abrir 20 pontos no terceiro quarto, a equipe sofreu a virada e se tornou o time com mais erros de arremessos de três da história da NBA.

No primeiro jogo, o elenco de Boston arremessou 60 bolas de três, mas acertou apenas 15, com um aproveitamento de 25%. Jaylen Brown e Jayson Tatum, principais nomes da franquia, tiveram um desempenho abaixo do esperado, convertendo poucas bolas.

Nas redes sociais, diversos perfis criticaram a atuação de Brown, que marcou apenas dois pontos no último quarto. Além disso, os internautas questionaram as decisões de Tatum no segundo tempo, que optou por chutar de três em vez de buscar infiltrações, muitas vezes sendo contestado pela defesa do New York Knicks.

Jaylen Brown e Jayson Tatum em ação pelo Boston Celtics na NBA (Foto: Nathaniel S. Butler/AFP)

Veja o ranking dos times com mais arremessos errados da NBA

1° - Boston Celtics (2024-25) - 2498 arremessos errados

2° - Houston Rockets (2018-19) - 2398 arremessos errados

3° - Houston Rockets (2017-18) - 2214 arremessos errados

4° Golden State Warriors (2024-25) - 2211 arremessos errados

5° Chicago Bulls (2024-25) - 2181 arremessos errados

6° Boston Celtis (2022-23) - 2177 arremessos errados

7° Golden State Warriors (2022-23) - 2177 arremessos errados

8° Minnesota Timberwolves (2021-22) - 2175 arremessos errados

9° Washington Wizards (2024-25) - 2135 arremessos errados

10° Houston Rockets (2019-20) - 2135 arremessos errados

