Andy Murray é o primeiro a derrotar Alcaraz como jogador e treinador

Carrasco? Andy Murray se tornou a primeira pessoa a vencer Carlos Alcaraz, como jogador e treinador. Aposentado desde junho de 2024, o inglês embarcou na carreira de treinador e se tornou o mentor de Novak Djokovic. Sob o comando do inglês, Nole superou Alcaraz pelas quartas de final do Australian Open, nesta terça-feira (21).

O Australian Open é o primeiro Grand Slam de Djokovic sob o comando de Murray. Classificado para a semifinal, o sérvio, atual número 7 do mundo, teve uma grande atuação diante de Carlos Alcaraz, que ocupa a terceira colocação do ranking mundial. O confronto terminou em 3 sets a 1 para o experiente tenista de 37 anos, com parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4.

Murray enfrentou Alcaraz outras duas vezes

A partida desta terça-feira não foi a primeira em que Murray e Alcaraz estiveram em lados opostos. Em outubro de 2021, os tenistas tiveram dois encontros quase em sequência. Na primeira oportunidade, Andy Murray venceu a então promessa Carlos Alcaraz, por 2 sets a 1, pelo Masters 1000 de Indian Wells. Dias depois, os atletas se reencontraram nas oitavas de final do ATP de Viena, onde o espanhol retribuiu e venceu por 2 a 0.

Andy Murray se despediu do tênis em 2024 (Foto: Sebastien Bozon / AFP)

Títulos de Andy Murray

Ao considerar que o inglês foi contemporâneo de nomes como Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, os três títulos de Grand Slams conquistados, se tornam enormes — Andy Murray venceu o US Open em 2012 e o torneio de Wimbledon em 2013 e 2016. Além disso, o tenista faturou três medalhas olímpicas na carreira, sendo dois ouros no simples (Londres 2012 e Rio 2016) e uma prata nas duplas mistas (Londres 2012).

