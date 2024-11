Botafogo perde e Franca faz dever de casa; confira os resultados do NBB

A semana do NBB (Novo Basquete Brasil) teve sequência nesta quarta-feira (6) com mais dois jogos. No Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o União Corinthians chegou à quarta vitória consecutiva ao bater o Botafogo por 80 a 71. Já no Pedrocão, o Franca fez o dever de casa e derrotou o Mogi por 77 a 68.

NBB: Botafogo x União Corinthians

O grande destaque do duelo no Rio foi Duane Johnson. O americano terminou a noite com 25 pontos, 6 rebotes e três assistências. Dikembe também esteve inspirado e anotou um duplo-duplo: 10 pontos e 14 rebotes, além de cinco assistências, a maior estatística do União Corinthians. Pelo lado Alvinegro, Novas Mateo foi o maior pontuador, com 18. Derick foi outro nome interessante, com 12 pontos e sete rebotes.

Com o resultado, o time de Santa Cruz do Sul pegou o elevador e agora ocupa a terceira posição no NBB com quatro vitórias e apenas uma derrota em cinco partidas na competição até aqui. Já o Botafogo caiu duas posições e é o 12º, com um registro de 3-5.

NBB: Franca x Mogi

Agora no confronto entre paulistas, melhor para o Franca. A vitória do time da casa foi construída nas mãos de Georginho, que anotou 18 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Já Nathan Mariano fez um duplo-duplo com 14 pontos e 13 rebotes. No time de Mogi das Cruzes, o principal jogador foi Lessa, que marcou 15 pontos. JJ, com 10 pontos e quatro rebotes, também esteve no topo das estatísticas.

O triunfo não fez o Franca subir posições na tabela. A equipe segue em sexto lugar, com cinco vitórias e três derrotas em oito partidas. Já o Mogi despencou, caindo três lugares e ficando em 14º lugar com um recorde de 3-5.

Nathan Mariano em quadra na partida entre Franca e Mogi , pelo NBB (Foto: Marcos Limonti/SFB)

NBB nesta quinta tem mais três jogos

Outros três jogos dão sequência a temporada regular do Novo Basquete Brasil nesta quinta-feira (7). Confira a lista dos jogos: