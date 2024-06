J.J. Redick se manifesta sobre favoritismo pra comandar os Lakers (Foto: Divulgação)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 05/06/2024 - 18:23 • Rio de Janeiro

A transição de jogador para comentarista e, quem sabe, para técnico dos Los Angeles Lakers parece estar na trajetória de J.J. Redick. Após uma bem-sucedida carreira nas quadras e um impacto significativo como analista, Redick agora surge como principal candidato para assumir o comando técnico da famosa equipe da NBA.

Segundo uma reportagem de Shams Charania, famoso jornalista do The Athletic, os Lakers estão considerando seriamente o ex-jogador para a posição de técnico, vaga desde a recente demissão de Darvin Ham. Desde então, especulações sobre quem seria o próximo técnico não param de crescer, colocando Redick numa posição de destaque nas apostas.

Porque J.J. Redick seria um bom técnico para os Lakers?

A história de Redick no basquete é marcada por desafios e conquistas. Após encerrar sua carreira como atleta em 2021, ele não deixou o esporte, apenas mudou de função. Hoje comentarista na ESPN americana, Redick já mostrou possuir um conhecimento aprofundado do jogo, algo que, sem dúvidas, é um ponto positivo para qualquer técnico.

No programa GoJo and Golic, quando questionado sobre a notícia de sua possível ida para os Lakers, Redick enfatizou seu foco nas finais da NBA, onde atua como comentarista ao lado de figuras como Doris Burke e Mike Breen. Ele relata que sua agenda está recheada de compromissos, não somente com a transmissão dos jogos, mas também com seus numerosos podcasts e parcerias.

A reação da comunidade do basquete

A notícia trouxe variedades de opiniões entre os fãs e especialistas do basquete. Enquanto alguns acreditam que Redick poderia trazer uma nova perspectiva e vitalidade para os Lakers, outros questionam sua falta de experiência direta como técnico. De acordo com Chris Haynes, do Bleacher Report, a comunidade esportiva ficaria surpresa se alguém, além de Redick, fosse escolhido, dada a intensidade com que ele vem se preparando nos bastidores.

Enquanto isso, os Lakers também consideram James Borrego, assistente técnico do New Orleans Pelicans e que já passou por entrevistas com a franquia. A decisão final só será tomada após o término das finais da NBA, momento em que Redick e a diretoria dos Lakers terão uma chance de discutir a possibilidade com mais profundidade.

J.J. Redick, que já demonstrou talento e carisma dentro e fora das quadras, pode estar prestes a adicionar mais um capítulo em sua multifacetada carreira no basquete. De comentarista a técnico, sua jornada continua a atrair atenção e a criar expectativas dentro do mundo esportivo. Será que veremos Redick assumindo essa nova posição em breve? A resposta virá com o tempo, e certamente todas as atenções estarão voltadas para esse possível novo técnico dos Lakers.