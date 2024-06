Lakers deve anunciar novo treinador, afirma jornalista

LeBron James participa de um podcast com JJ Redick, apontado como novo técnico do Lakers (Foto: Jared C. Tilton/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 05/06/2024 - 12:19 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 05/06/2024 - 13:47

Ao que tudo indica, o Los Angeles Lakers chegou ao nome de técnico ideal para a próxima temporada. De acordo com informações de Shams Charania, do “The Athletic”, JJ Redick está cada vez mais próximo de assinar com a franquia para 2024-25.

O ex-jogador venceu a “disputa” com James Borrego, também especulado no cargo, e deve ser anunciado em breve como treinador do Lakers. Será o primeiro trabalho de Redick como treinador principal de uma equipe da NBA.

A sua chegada parece ter uma forte influência nos bastidores. Ao que tudo indica, ele é o nome favorito de Lebron James, mesmo com as declarações contrárias de Rich Paul, agente do camisa 23. Além disso, Redick participa do podcast “Mind The Game” ao lado de Lebron, o que sugere essa conexão entre os dois.

Vale ressaltar que, apesar da amizade com o King, o ex-jogador já possuía interesse em se tornar técnico. Nos últimos meses, passou por várias entrevistas com franquias interessadas. Uma delas foi o Toronto Raptors, que preferiu Darko Rajakovic. A outra foi o Charlotte Hornets, que hoje olha para outros caminhos.

O Los Angeles Lakers devem anunciar uma decisão sobre quem será o técnico oficialmente nos próximos dias. O novo profissional terá a missão de fazer um vestiário recheado de estrelas render o que se espera, algo que não aconteceu com Darvin Ham - que tinha pouco da confiança dos atletas.

Apesar das questões táticas, a equipe chegou aos playoffs, mas sucumbiu na primeira rodada para o Denver Nuggets, com um 4 a 1 na série. O objetivo da fraquia na próxima temporada é voltar a brigar pelo título da NBA.