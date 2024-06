Paul Pierce detona busca do Lakers por técnico: ‘Estão tentando dar show’

LeBron James está com o futuro em aberto no Los Angeles Lakers (Foto: Tyler Ross / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 05/06/2024 - 15:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador de basquete, Paul Pierce, detonou o Los Angeles Lakers. Em participação ao ‘The Truth Lounge’, o ídolo do Boston Celtics disparou contra as decisões da franquia, que segue a busca por um treinador para a próxima temporada.

- Eu realmente nem acho que isso é mais sobre um campeonato. Acho que é sobre fazer um bom show. Isso soa como um roteiro para mim, realmente parece. Se estamos falando, pense nisso, eles contratam JJ Redick, draftam ou contratam Bronny, isso soa como se estivéssemos tentando ir na direção de um campeonato ou dar um show? - questionou o o ex-jogador.

Apesar de não ter citado LeBron James diretamente, Pierce dá indicativos de que as decisões até aqui tem como objetivo agradar o camisa 23. O King ainda está com o futuro em aberto e pode aceitar ir para a agência livre.

Paul Pierce criticou a busca do Lakers por um novo técnico (Foto: Divulgação)

O staff do jogador, no entanto, afirmou que o astro não está envolvido na escolha pelo treinador. A informação foi confirmada pelo jornalista Shams Charania, do "The Athletic".

- Sim, me disseram que LeBron James não está envolvido na busca pelo treinador principal dos Lakers. Eu relatei isso na semana passada. JJ Reddick, James Brago, Sam Casella, os principais alvos iniciais. LeBron James deixou claro, essa é a decisão da organização - relatou Shams Charania, no ‘Run It Back TV’.

Por fim, a possibilidade de selecionar Bronny James no draft para manter o astro na franquia parece ser algo mais flagrante. O jovem vai treinar com o Lakers e com o Suns antes do draft, o que dá indicativos de onde quer atuar em seu primeiro ano da NBA. Por outro lado, o prospecto também negou que quer atuar na mesma equipe do pai.