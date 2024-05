Bronny James jogará com LeBron em treino do Lakers; entenda

Bronny James é filho de LeBron James (Foto: Alex Bierens / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 29/05/2024 - 15:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Bronny James, filho do astro Lebron James, vai participar de treinamentos com o Los Angeles Lakers e também com o Phoenix Suns antes do draft da NBA, que acontece no final do mês de junho. A informação é do jornalista Shams Charania, do portal “The Athletic”.

Segundo o Insider, o jovem de 19 anos recebeu mais de dez convites de equipes da liga para treinar, apesar disso optou por fazer atividades com os Roxos e Amarelos e com a franquia do Arizona, o que pode ser um indicativo de destino após o draft.

Existe uma grande expectativa para que Bronny e Lebron atuem juntos na próxima temporada da NBA. O camisa 23, inclusive, já manifestou publicamente o desejo para isso acontecer. Por outro lado, o prospecto afirmou que não pensa na possibilidade neste momento.

Já o Suns pode trazer o King para 2024-25. O jogador de 39 anos segue no Lakers, mas ainda não confirmou se vai aceitar a opção de contrato ou se vai para a agência livre. A ideia do time do Arizona é montar um super time com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal.

(Foto: Harry How / AFP)

No último mês, Bronny participou do Draft Combine, que é uma atividade destinada aos atletas que vão participar do evento. O jovem chamou a atenção dos avaliadores nos treinamentos físicos. Já na parte técnica, foi bastante discreto.

O atleta de 19 anos participou da última liga universitária pela USC, onde voltou a jogar após sofrer uma parada cardíaca durante um treinamento. Agora, aguarda o draft da NBA, que acontece nos dias 26 e 27 de junho, com a projeção de ser uma escolha de segunda rodada.