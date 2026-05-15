Análise: etapa inédita da WSL em Manu Bay 'favorece' brasileiros

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A partir desta sexta-feira (15), a WSL desembarca em um lugar inédito: a praia de Manu Bay, na cidade de Raglan (Nova Zelândia). A inclusão desta etapa no circuito traz vantagens para os brasileiros Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Yago Dora e Miguel Pupo, por conta do jeito em que se mantêm em pé na prancha.

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Em Manu Bay, esses surfistas sairão na frente por serem "goofy footers", ou seja, surfarem com o pé direito à frente. Isso se alia ao fato de as ondas na praia da Nova Zelândia se formarem da direita para a esquerda. Ou seja, atletas que surfam assim - de modo menos convencional - têm a possibilidade de entrarem de frente para a onda, o que não acontece normalmente.

Entre os 57 surfistas em atividade do Circuito Mundial, apenas 15 são "goofy footers". Entre os homens, eles são: Gabriel Medina (Brasil), Yago Dora (Brasil), Miguel Pupo (Brasil), Italo Ferreira (Brasil), Connor O'Leary (Japão), Kauli Vaast (França), Cole Houshmand (EUA) e Ramzi Boukhiam (Marrocos).

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Yago Dora em ação nas finais da WSL (Foto: Reprodução/Instagram: @yagodora)

Já entre as mulheres, sete surfam dessa forma: Sawyer Lindblad (Estados Unidos), Nadia Erostarbe (Espanha), Caroline Marks (Estados Unidos), Alyssa Spencer (Estados Unidos), Erin Brooks (Canadá), Vahine Fierro (França) e Anat Lelior (Israel).

Apesar de surfarem de modo menos convencional, os "canhotos" dominam o circuito da modalidade. Gabriel Medina é tricampeão mundial, e Yago, Ítalo e Caroline Marks já conquistaram esse título. Em Jogos Olímpicos, os goofies Ítalo e Kauli foram medalha de ouro em Tóquio 2020 e em Paris 2024, respectivamente.

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Brasileiros lideram a WSL 2026

Após três etapas da WSL 2026, todas na Austrália, os brasileiros Gabriel Medina e Luana Silva aparecem no topo do ranking de seus respectivos naipes. Em Manu Bay, eles entrarão no mar com a lycra amarela.

RANKING TOP-10 MASCULINO

Posição Atleta País Total de pontos 1º Gabriel Medina Brasil 17.205 2º George Pittar Austrália 16.640 3º Miguel Pupo Brasil 16.640 4º Ethan Ewing Austrália 15.745 5º Samuel Pupo Brasil 15.575 6º Yago Dora Brasil 13.545 7º Leonardo Fioravanti Itália 12.810 8º Italo Ferreira Brasil 12.725 9º Connor O'Leary Japão 12.120 10º Filipe Toledo Brasil 10.405

RANKING TOP-10 FEMININO