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Análise: etapa inédita da WSL em Manu Bay 'favorece' brasileiros

Ondas são vantajosas para os atletas que surfam de modo menos convencional

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/05/2026
08:00
Atualizado há 1 hora
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Gabriel Medina está na semifinal em Margaret River (Foto: Hannah Anderson/WSL)
imagem cameraEtapa da WSL em Manu Bay 'favorece' Gabriel Medina, líder do ranking mundial (Foto: Hannah Anderson/WSL)
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A partir desta sexta-feira (15), a WSL desembarca em um lugar inédito: a praia de Manu Bay, na cidade de Raglan (Nova Zelândia). A inclusão desta etapa no circuito traz vantagens para os brasileiros Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Yago Dora e Miguel Pupo, por conta do jeito em que se mantêm em pé na prancha.

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Em Manu Bay, esses surfistas sairão na frente por serem "goofy footers", ou seja, surfarem com o pé direito à frente. Isso se alia ao fato de as ondas na praia da Nova Zelândia se formarem da direita para a esquerda. Ou seja, atletas que surfam assim - de modo menos convencional - têm a possibilidade de entrarem de frente para a onda, o que não acontece normalmente.

Entre os 57 surfistas em atividade do Circuito Mundial, apenas 15 são "goofy footers". Entre os homens, eles são: Gabriel Medina (Brasil), Yago Dora (Brasil), Miguel Pupo (Brasil), Italo Ferreira (Brasil), Connor O'Leary (Japão), Kauli Vaast (França), Cole Houshmand (EUA) e Ramzi Boukhiam (Marrocos).

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Yago Dora em ação nas finais da WSL (Foto: Reprodução/Instagram: @yagodora)
Yago Dora em ação nas finais da WSL (Foto: Reprodução/Instagram: @yagodora)

Já entre as mulheres, sete surfam dessa forma: Sawyer Lindblad (Estados Unidos), Nadia Erostarbe (Espanha), Caroline Marks (Estados Unidos), Alyssa Spencer (Estados Unidos), Erin Brooks (Canadá), Vahine Fierro (França) e Anat Lelior (Israel).

Apesar de surfarem de modo menos convencional, os "canhotos" dominam o circuito da modalidade. Gabriel Medina é tricampeão mundial, e Yago, Ítalo e Caroline Marks já conquistaram esse título. Em Jogos Olímpicos, os goofies Ítalo e Kauli foram medalha de ouro em Tóquio 2020 e em Paris 2024, respectivamente.

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Brasileiros lideram a WSL 2026

Após três etapas da WSL 2026, todas na Austrália, os brasileiros Gabriel Medina e Luana Silva aparecem no topo do ranking de seus respectivos naipes. Em Manu Bay, eles entrarão no mar com a lycra amarela.

RANKING TOP-10 MASCULINO

PosiçãoAtletaPaísTotal de pontos

Gabriel Medina

Brasil

17.205

George Pittar

Austrália

16.640

Miguel Pupo

Brasil

16.640

Ethan Ewing

Austrália

15.745

Samuel Pupo

Brasil

15.575

Yago Dora

Brasil

13.545

Leonardo Fioravanti

Itália

12.810

Italo Ferreira

Brasil

12.725

Connor O'Leary

Japão

12.120

10º

Filipe Toledo

Brasil

10.405

RANKING TOP-10 FEMININO

PosiçãoAtletaPaísTotal de pontos

Luana Silva

Brasil

20.345

Gabriela Bryan

Havaí

19.490

Lakey Peterson

Estados Unidos

19.490

Molly Picklum

Austrália

17.290

Caitlin Simmers

Estados Unidos

15.575

Sawyer Lindblad

Estados Unidos

13.170

Stephanie Gilmore

Austrália

12.000

Isabella Nichols

Austrália

10.085

Nadia Erostarbe

Espanha

9.085

10º

Carissa Moore

Havaí

8.745

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