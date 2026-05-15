Análise: etapa inédita da WSL em Manu Bay 'favorece' brasileiros
Ondas são vantajosas para os atletas que surfam de modo menos convencional
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A partir desta sexta-feira (15), a WSL desembarca em um lugar inédito: a praia de Manu Bay, na cidade de Raglan (Nova Zelândia). A inclusão desta etapa no circuito traz vantagens para os brasileiros Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Yago Dora e Miguel Pupo, por conta do jeito em que se mantêm em pé na prancha.
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Em Manu Bay, esses surfistas sairão na frente por serem "goofy footers", ou seja, surfarem com o pé direito à frente. Isso se alia ao fato de as ondas na praia da Nova Zelândia se formarem da direita para a esquerda. Ou seja, atletas que surfam assim - de modo menos convencional - têm a possibilidade de entrarem de frente para a onda, o que não acontece normalmente.
Entre os 57 surfistas em atividade do Circuito Mundial, apenas 15 são "goofy footers". Entre os homens, eles são: Gabriel Medina (Brasil), Yago Dora (Brasil), Miguel Pupo (Brasil), Italo Ferreira (Brasil), Connor O'Leary (Japão), Kauli Vaast (França), Cole Houshmand (EUA) e Ramzi Boukhiam (Marrocos).
Já entre as mulheres, sete surfam dessa forma: Sawyer Lindblad (Estados Unidos), Nadia Erostarbe (Espanha), Caroline Marks (Estados Unidos), Alyssa Spencer (Estados Unidos), Erin Brooks (Canadá), Vahine Fierro (França) e Anat Lelior (Israel).
Apesar de surfarem de modo menos convencional, os "canhotos" dominam o circuito da modalidade. Gabriel Medina é tricampeão mundial, e Yago, Ítalo e Caroline Marks já conquistaram esse título. Em Jogos Olímpicos, os goofies Ítalo e Kauli foram medalha de ouro em Tóquio 2020 e em Paris 2024, respectivamente.
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Brasileiros lideram a WSL 2026
Após três etapas da WSL 2026, todas na Austrália, os brasileiros Gabriel Medina e Luana Silva aparecem no topo do ranking de seus respectivos naipes. Em Manu Bay, eles entrarão no mar com a lycra amarela.
RANKING TOP-10 MASCULINO
|Posição
|Atleta
|País
|Total de pontos
1º
Gabriel Medina
Brasil
17.205
2º
George Pittar
Austrália
16.640
3º
Miguel Pupo
Brasil
16.640
4º
Ethan Ewing
Austrália
15.745
5º
Samuel Pupo
Brasil
15.575
6º
Yago Dora
Brasil
13.545
7º
Leonardo Fioravanti
Itália
12.810
8º
Italo Ferreira
Brasil
12.725
9º
Connor O'Leary
Japão
12.120
10º
Filipe Toledo
Brasil
10.405
RANKING TOP-10 FEMININO
|Posição
|Atleta
|País
|Total de pontos
1º
Luana Silva
Brasil
20.345
2º
Gabriela Bryan
Havaí
19.490
3º
Lakey Peterson
Estados Unidos
19.490
4º
Molly Picklum
Austrália
17.290
5º
Caitlin Simmers
Estados Unidos
15.575
6º
Sawyer Lindblad
Estados Unidos
13.170
7º
Stephanie Gilmore
Austrália
12.000
8º
Isabella Nichols
Austrália
10.085
9º
Nadia Erostarbe
Espanha
9.085
10º
Carissa Moore
Havaí
8.745
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