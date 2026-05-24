WSL interrompe semifinal entre Italo e Yago após incidente com animal marinho
Fotógrafo australiano sofreu ferimentos no tornozelo após ataque de animal marinho na WSL
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A World Surf League (WSL) suspendeu a semifinal entre os brasileiros Yago Dora e Italo Ferreira após o fotógrafo australiano Ed Sloane ser atacado por um animal marinho nas águas de Raglan, neste domingo (24). A organização retirou imediatamente os dois surfistas da água por jet ski quando faltavam 22 minutos para o término da bateria.
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Ed Sloane trabalhava para a World Surf League registrando a disputa quando foi atingido pelo animal. O ataque arrancou o pé de pato do fotógrafo e causou ferimentos no tornozelo. A entidade acionou o protocolo de segurança assim que o animal foi avistado.
Segundo a WSL, ainda não há confirmação sobre a espécie responsável pelo incidente. A organização trabalha com a possibilidade de ter sido um tubarão ou um leão-marinho. Após o ataque, a liga realizou uma verificação nas águas antes de decidir pela suspensão da semifinal.
Renato Hickel, diretor de competições da WSL, comentou sobre o estado de saúde do fotógrafo.
— Graças a Deus, ele está bem, considerando o que aconteceu. Ele tem pequenas feridas nas pernas e já está em uma ambulância, a caminho do hospital.
O dirigente também explicou a cautela da organização diante da incerteza sobre o animal envolvido no ataque:
— Neste momento não temos certeza se era um tubarão ou um leão-marinho. O médico que está ajudando aqui no local está inclinado a pensar que era um leão-marinho em vez de um tubarão. Mesmo assim, foi muito assustador.
Italo relata momento do ataque:
Ao deixar a água, Italo Ferreira relatou o que viu durante o incidente envolvendo o fotógrafo.
— Eu vi quando ele estava. Arrancou o pé de pato do cara.
Segundo Hickel, tanto Italo quanto Yago ficaram abalados após presenciarem o ocorrido no mar. A entrada da maré baixa também influenciou na decisão de adiar a continuidade da bateria.
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Brasileiros dominam ranking da temporada
A temporada 2026 da WSL vem sendo marcada pelo domínio brasileiro no circuito. Miguel Pupo ocupa provisoriamente a liderança do ranking mundial, seguido por Gabriel Medina, Yago Dora e Italo Ferreira.
Tanto Yago quanto Italo precisam conquistar o título em Raglan para assumir a ponta do ranking e ultrapassar Miguel Pupo.
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