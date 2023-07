As condições climáticas ajudaram e a etapa de Jeffrey´s Bay da WSL, realizada na África do Sul, foi retomada nesta terça-feira (18). No entanto, o dia não começou bem para os brasileiros. Na disputa masculina, Italo Ferreira e Caio Ibelli foram eliminados na repescagem. Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb deu adeus à competição na mesma fase.