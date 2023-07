O Brasil começou esta terça-feira (18) com três eliminações na repescagem da etapa de Jeffrey`s Bay da WSL, na África do Sul, mas se recuperou nas oitavas de final. Três dos quatros surfistas brasileiros presentes nessa fase avançaram para as quartas de final: Filipe Toledo, Gabriel Medina e Yago Dora. Por outro lado, João Chianca foi eliminado.