Isa Pereira: conheça os desafios da campeã do Mr Olympia que é casada com seu treinador

Isa Pereira, atual campeã da categoria Wellness no Mr. Olympia, falou com exclusividade ao Lance! sobre a relação com seu marido e preparador, Guilherme. A brasileira revelou detalhes da vida após se tornar a melhor atleta do mundo e relembrou momentos difíceis da sua carreira. Isa está presente na feira do Arnold Brasil 2025.

- A nossa relação é uma relação muito saudável. É uma relação de confiança, uma coisa que a gente vem amadurecendo com o tempo. Não tem como separar, se eu falar para você que tem como separar o marido com o treinador, vou estar mentindo, não tem como separar - contou Guilherme.

No meio da resposta, o marido, desacostumado a dar entrevistas, apelou para a ajuda da esposa, que completou a resposta. Isa contou - rindo - que Guilherme ainda não está acustumado com os repórteres. Em breve isso deve mudar, a agenda do preparador não para de crescer após o título de sua mulher.

- É muito difícil separar a Isa atleta e a Isa esposa. No começo, há dez anos, a gente brigava muito. Ele mandava fazer uma coisa e eu não queria fazer. Mas como ele disse, com tempo, com amadurecimento, a gente foi sabendo lidar melhor. Às vezes a gente até se pega falando o dia inteiro só de competição, só de preparação, só de trabalho. Aí a gente vira, alerta o marido e a esposa, e vê que precisamos tirar um dia pra ir pra praia, relaxar, esquecer a academia, esquecer competição - completou Isa.

A relação de casais no esporte é incomum, mas tem mostrado bons resultados. O atual Mr. Olympia, Samson Dauda, também teve sua finalização feita pela esposa. Outro exemplo brasileiro é Rafael Brandão. O maior representante do país na categoria Open não é preparado pela sua esposa e atleta profisisonal Karen Brandão, mas contou que a wellnes conhece seu físico melhor do que ninguém. Rafa já revelou, inclusive, que em diversos momentos ela teve a palavra final durante manobras no físico para subir no palco.

- Por ser meu marido, ele vai ser sempre o meu maior fã. Mas ele é bem honesto, bem sincero quando eu não tô bem numa preparação, por exemplo. Não é porque ele é meu marido que ele vai me enganar ou mentir pra mim - iniciou a Ms Olympia, que foi logo interrompida por Guilherme:

- Esse é o momento que a gente não consegue separar, porque na hora de falar a verdade eu sou 100% sincero com você. E às vezes eu acabo até passando um pouco do ponto, porque quem está falando não é o marido, é o treinador. E o treinador quer o melhor para o atleta.

Isa conta que a parceria dos dois gera muita confiança na relação. Enquanto expressava o apoio do seu cônjuge, a atleta relatou o caso de amigas que tem maridos ciumentos, que não as deixam sequer treinar ou usar biquinis.

- Muitas atletas que não têm o marido como treinador têm que mandar check-in (mostrar o físico para seu treinador) através de vídeo. E a gente sabe que a qualidade de um vídeo nunca é a mesma do que a pessoa. Então, pelo Guilherme estar comigo diariamente, ele consegue às vezes fazer mudanças diárias na minha dieta, no meu treino. Às vezes até de uma hora para outra.

Isa Pereira relembra perdas na família e depressão antes de assumir o topo do Olympia

A história de Isa no fisiculturismo não começa de forma simples. A brasileira iniciou no esporte aos 18 anos, se recuperando de uma depressão. Após esse período, com uma carreira meteórica, a Ms Olympia enfrentou perdas de familiares próximos em um curto espaço de quatro anos.

- O que me deu forças para chegar onde eu estou em meio a tantos desafios que eu tive ao longo desses últimos quatro anos, principalmente de Olympia, foi minha fé em Deus. Ele que me dá força e saúde para superar cada obstáculo. Eu enxergo no esporte uma oportunidade de sair de uma depressão, de correr atrás dos meus sonhos, é um incentivo, parece que é o que dá sentido à minha vida. E quando você ama o que você faz, acaba se tornando "fácil". Não que foi fácil ao longo desses anos, eu tive lesão, eu perdi minha sogra, minha mãe, meu pai, minha avó, tudo isso em quatro anos, além de muitos outros problemas que eu não levei a público. E o que me ajudou a levantar foi minha fé em Deus, meu amor pelo esporte e o apoio do Guilherme.

Moradora dos Estados Unidos, Isa Pereira contou também que após vencer o título, seu objetivo era ser uma Ms Olympia acessível. Essa é a primeira vez que a atleta volta ao Brasil em três anos. A brasileira revelou sentir falta do carinho dos fãs e prometeu ser presente.

- Hoje eu vejo a minha responsabilidade muito maior do que só um físico, mas sim a responsabilidade de motivar, de incentivar outras pessoas, de ajudar pessoas a saírem de uma depressão e assim como eu saí há dez anos. Quatro anos atrás era só Angela e Francielle, todo mundo sempre duvidou da Isa e eu tô aqui pra provar que não importa o que os outros digam. Você tem que ser o primeiro a acreditar nos seus sonhos. Se você acredita e trabalha duro em prol daquilo, não existe nada impossível, você vai conquistar os seus objetivos - disse Isa, que seguiu:

- Para falar a verdade, eu tinha muitos trabalhos nos Estados Unidos agora, mas eu abri mão para estar aqui no Arnold, com o meu público brasileiro, porque é muito importante para mim. Eu com o Ms Olympia brasileira, tenho que estar no Brasil. Então eu não poderia perder a oportunidade de estar aqui no maior evento da América Latina. Eu prometi para mim mesma que eu seria a melhor Ms Olympia possível. E um dos meus maiores objetivos é a acessibilidade. Eu quero que todos vejam como é a Ms Olympia de perto.

Os fãs da Isa Pereira e de outras grandes personalidades do esporte ainda terão mais um dia de feira no Arnold Brasil para encontrar seus ídolos no esporte. O evento se encerra neste domingo (5), completando sua 11ª edição. A feira, que move intusiastas do esporte e do fitness, promete girar mais de R$ 1 bilhão em 2025.