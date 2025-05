Michael Morales derrotou Gilbert Burns por nocaute técnico, no primeiro round, na noite deste sábado (17), no UFC Las Vegas 106, no UFC Apex, nos Estados Unidos. O equatoriano, de 25 anos, dominou na distância, conectou os melhores golpes e levou o brasileiro a nocaute. Com o resultado, o jovem lutador segue invicto na carreira, com 18 vitórias no MMA, enquanto o "Durinho" amarga a quarta derrota seguida no Ultimate.

No restante do card, o Brasil teve quatro vitórias (uma delas em luta entre brasileiras), e três derrotas.

🥊 Gilbert Burns x Michael Morales

A luta começou estudada, com ambos os lutadores se respeitando bastante. Aos poucos, os golpes foram sendo jogados, mas sem muita contundência. Morales desferiu bons jabs, e Gilbert aplicou uma boa sequência de golpes. No terceiro minuto, Morales conectou bons golpes, o brasileiro sentiu e recorreu imediatamente para a queda. Gilbert até conseguiu quedar, mas o equatoriano levantou rapidamente.

Faltando menos de dois minutos, Morales conectou um ótimo direto, que fez o brasileiro cair. Aproveitando a oportunidade, Morales foi para cima e jogou uma chuva de golpes no brasileiro já fora de si, obrigando o juiz a paralisar a luta.

No fim, Morales venceu por nocaute técnico no primeiro round.

🥊 Rodolfo Bellato x Paul Craig

A luta entre Rodolfo Bellato e Paul Craig caiu, por questões médicas do brasileiro.

🥊 Sodiq Yusuff x Mairon Santos

A luta começou estudada, com ambos os lutadores tentando conectar chutes. Sodiq caminhava para frente, enquanto Mairon se movimentava pelo octógono. No meio do round, a luta ficou centralizada no cage, com o brasileiro levando a melhor no boxe. Vendo que estava levando a pior em pé, Sodiq tentou derrubar o brasileiro, que defendeu muito bem e não caiu. No fim do round, a luta terminou na grade, mas sem muitas movimentações.

No segundo round, Mairon conectou dois chutes altos e uma joelhada voadora, que machucaram o Sodiq. O combate se desenrolou de forma muito positiva para o brasileiro, batendo bastante no Sodiq. Nos minutos finais, Mairon fez o clinch e grudou o adversário na grade, conectando bons golpes no corpo do Sodiq. No fim do round, a luta voltou para a trocação e Mairon santos seguiu levando a melhor. Faltando apenas três segundos para o fim do round, Mairon acertou um chute giratório em Sodiq, que sentiu bastante o golpe.

Precisando de um nocaute ou finalização, Sodiq voltou para o terceiro round, com o senso de urgência ativado, e foi com tudo para cima do brasileiro. No entanto, aos poucos, Mairon reconquistou o controle da luta, aplicando alguns golpes no adversário. Sodiq, desesperado pelo resultado, se jogou nas pernas de Mairon, que defendeu mais uma vez a queda. A luta ficou na grade, até o momento em que o brasileiro inverteu a posição e saiu para o centro do cage. A luta terminou com Mairon indo para cima e aplicando bons golpes.

No fim, Mairon venceu por decisão unânime dos juízes (30/27, 30/27 e 29/28).

🥊 Julian Erosa x Melquizael Costa

A luta começou muito movimentada, com o Erosa andando para frente e o Melquizael se movimentando bastante, esperando o melhor momento para aplicar o golpe. O brasileiro tentou conectar chutes altos, mas foram defendidos pelo americano. Após o segundo minuto do primeiro round, Melquizael aplicou várias sequências de golpes, que fizeram o americano balançar no cage. Com a vantagem no placar, Erosa buscou as quedas e, no último minuto, colocou o brasileiro para baixo e terminou o round no ground and pound, mas sem contundência.

No segundo round, Erosa voltou andando para frente, mas após receber outros bons socos do Melquizael, apelou para as quedas. A estratégia quase deu errado, pois o brasileiro aplicou uma guilhotina, que não pegou por um detalhe. Misturando jogo de grade com trocação franca, a luta foi explosiva até o fim. Com leve vantagem no número de golpes conectados, Erosa mostrou um declínio na parte física.

O início do terceiro round ficou muito preso no clinch na grade, com o Erosa muito cansado, buscando de certa forma "descansar" durante a luta. Na sequência, a luta se desenvolveu em pé, com inúmeros golpes sendo desferidos de ambos os lados. O americano, mesmo exausto, não parou de caminhar para frente em nenhum momento, enquanto Melquizael foi certeiro nos golpes e aplicou os socos mais contundentes, mesmo que tenha absurdo alguns golpes também.

No fim, Melquizael venceu por decisão unânime dos jurados (29/28). Com esse triunfo, o brasileiro acumula sua quarta vitória seguida no UFC.

🥊 Confira os demais resultados do UFC Las Vegas 106

Nursulton Ruziboev venceu Dustin Stoltzfus por decisão dos juízes. Gabe Green venceu Matheus Camilo por submissão no segundo round. Jared Gordon venceu Thiago Moisés por KO/TKO no primeiro round. Yadier del Valle venceu Connor Matthews por submissão no primeiro round. Luana Santos venceu Tainara Lisboa por submissão no segundo round. Denise Gomes venceu Elise Reed por KO/TKO no segundo round. Park Hyung-sung venceu Carlos Hernandez por submissão no primeiro round. Tecia Torres venceu Luana Pinheiro por decisão dos juízes.