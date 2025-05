Fight Music Show: esposa de Popó empata luta e mantém cinturão

Antes de Popó fazer a luta principal do Fight Music Show com o ator Duda Nagle, a esposa do tetracampeão mundial de boxe, Emilene Juarez, subiu ao ringue para a principal luta feminina do evento diante da influenciadora Inaê Barros. Por decisão dos juízes, o confronto terminou empatado.

Com o empate na luta, que foi equilibrada, Emilene Juarez mantém o cinturão do Fight Music Show. No ano passado, ela foi campeã após superar a influenciadora Fernanda Lacerda.

Inaê Barros é esposa do fisiculturista e deputado estadual e São Paulo, Felipe Franco. Estreante no evento, a influenciadora soma mais de 214 mil seguidores nas redes sociais, em que compartilha conteúdo voltado ao universo fitness.

O Fight Music Show

O Fight Music Show (FMS) é um evento que mistura lutas de boxe com o universo das celebridades, atletas e artistas do Brasil. Desde sua estreia, em 2022, o evento tem chamado atenção por promover combates inusitados, reunindo nomes da música, ex-BBBs, lutadores veteranos e até influenciadores. Os combates seguem regras adaptadas para proteger a integridade física dos participantes e o evento é supervisionado pela Comissão Nacional de Boxe (CNB).

Resultados do Fight Music Show 6

Emilene Juarez e Inaê Barros empataram

Bruno Anunnaki/Oliveira Jr. superaram Léo Gigante/Souza Pitbull

Yuri Fernandes venceu Igor Fluxos por nocaute técnico no 3 round

André Gregório venceu Esquivinha por nocaute no 4 round

Denis Santos venceu Lebron Cristian por nocaute no 6 round

Hallana Leoparda venceu Danila Ramos por decisão unânime