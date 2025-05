UFC Las Vegas 106: Conheça os brasileiros que estão no card

O UFC Las Vegas 106 terá um brasileiro como main-event da noite. A luta entre Gilbert Burns x Michael Morales, pelos meio-médios, será a atração principal do evento. No entanto, mais nove brasileiros compõe o card deste sábado (17), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Veja abaixo a ficha técnica de cada um deles:

Brasileiros no UFC Las Vegas 106

Gilbert "Durinho" Burns

Gilbert "Durinho" Burns, com 38 anos e um cartel de 22 vitórias e oito derrotas, busca reafirmar sua posição na elite dos meio-médios. Natural de Niterói (RJ), e com 1,77 m de altura, ele ocupa o oitavo lugar no ranking da categoria até 77,1 kg. No UFC Vegas 106, enfrentará o invicto equatoriano Michael Morales. Morales, uma promessa da categoria, está determinado a se consolidar no topo, enquanto Burns deseja retomar as vitórias e mostrar que ainda pertence à elite.

Rodolfo "Trator" Bellato

Rodolfo "Trator" Bellato, de 29 anos, tem um cartel de 12 vitórias, duas derrotas e um empate. Natural de São Paulo, ele compete na categoria meio-pesado (até 92,9 kg) e busca manter sua invencibilidade no Ultimate. Com uma vitória e um empate, Bellato enfrentará o escocês Paul Craig, um veterano em fase instável, sem vencer desde julho de 2023.

Mairon Santos

Mairon Santos, apelidado de "The Legend", é um lutador de MMA de São João de Meriti, RJ, com um cartel impressionante de 16 vitórias e apenas uma derrota. Com 24 anos e 1,70 m de altura, ele recentemente subiu para a categoria peso-leve (até 70,3 kg) após vencer a 32ª temporada do The Ultimate Fighter. Seu próximo desafio será contra Sodiq Yusuff, um lutador nigeriano conhecido por seu estilo agressivo e eficiência no octógono. Este confronto será um teste importante para Mairon na nova divisão.

Melquizael Costa

Melquizael Costa, apelidado de "Melk Cauthy", é um lutador de MMA de Porto de Moz, PA, com um cartel de 23 vitórias e sete derrotas. Aos 28 anos e com 1,77 m de altura, ele compete na categoria peso-pena (até 65,7 kg). Em uma fase excelente, com três vitórias consecutivas, Melquizael busca uma vaga no Top 15 da divisão peso-pena. Seu próximo desafio será contra o experiente Julian Erosa, dos Estados Unidos, em sua terceira luta na temporada 2025.

continua após a publicidade

Matheus Camilo

Matheus Camilo, conhecido no mundo do MMA como "Jaguar", é um promissor lutador de Rio Branco, AC, com um cartel de nove vitórias e duas derrotas. Aos 24 anos e com 1,76 m de altura, ele compete na categoria peso-leve (até 70,3 kg). Fazendo sua estreia no Ultimate, Matheus está determinado a se destacar na divisão dos leves. Seu primeiro desafio no octógono será contra o norte-americano Gabe Green, que busca se recuperar após duas derrotas consecutivas.

Thiago Moisés

Thiago Moisés, natural de Campinas, SP, é um lutador de MMA com um cartel de 19 vitórias e oito derrotas. Aos 30 anos, ele compete na categoria peso-leve (até 70,3 kg) e é um dos brasileiros mais experientes no UFC, com 14 lutas na organização. Em sua 15ª aparição no octógono, Thiago enfrentará o norte-americano Jared Gordon, que busca recuperação após vencer apenas uma de suas últimas quatro lutas.

Luana Santos

Luana Santos, com um cartel de oito vitórias e duas derrotas, é uma lutadora de MMA natural de São Paulo, SP, competindo na categoria peso-galo (até 61,2 kg). Aos 25 anos e com 1,67 m de altura, ela busca recuperar seu bom momento no octógono após perder sua invencibilidade no Ultimate. Em seu próximo combate, Luana enfrentará a compatriota Tainara Lisboa em um duelo no card preliminar, com o objetivo de retomar a sequência vitoriosa que marcou o início de sua carreira no UFC.

Tainara Lisboa

Tainara Lisboa, com um cartel de sete vitórias e duas derrotas, é uma lutadora de MMA natural de Santos, SP, competindo na categoria peso-galo (até 61,2 kg). Aos 34 anos e com 1,70 m de altura, Tainara retorna ao octógono após 18 meses afastada devido a uma lesão. Ela busca manter sua invencibilidade nas duas primeiras lutas no UFC. Seu próximo desafio será contra a compatriota Luana Santos, que está em busca de retomar o caminho das vitórias.

Denise Gomes

Denise Gomes, conhecida como "Dee", é uma lutadora de MMA de São Leopoldo, RS, com um cartel de dez vitórias e três derrotas. Aos 25 anos e com 1,57 m de altura, ela compete na categoria peso-palha (até 52,1 kg). Denise está em ótima fase, tendo conquistado quatro vitórias em suas últimas cinco lutas. Em seu próximo confronto, ela enfrentará a norte-americana Elise Reed. Uma vitória neste combate pode aproximar Denise do Top 15 da divisão peso-palha, marcando um passo importante em sua carreira no MMA.

Luana Pinheiro

Luana Pinheiro, com um cartel de 11 vitórias e quatro derrotas, é uma lutadora de MMA natural de João Pessoa, PB, competindo na categoria peso-palha (até 52,1 kg). Aos 32 anos e com 1,58 m de altura, Luana é a 15ª colocada no ranking da divisão. Sem vencer desde abril de 2023, ela busca se reerguer no UFC Vegas 106, onde fará a luta de abertura do evento. Sua adversária será a veterana norte-americana Tecia Pennington. Uma boa apresentação pode ajudar Luana a manter sua posição entre as principais atletas da divisão e voltar a aspirar objetivos mais ambiciosos em sua carreira no MMA.

