Preços de ingressos para luta Mike Tyson x Jake Paul caem pela metade

Mike Tyson e Jake Paul vão se enfrentar nesta sexta-feira (15), às 22h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, Texas. Mesmo com toda a expectativa para a luta, os organizadores do combate abaixaram os preços dos ingressos restantes pela metade. A informação é do portal "Dailymail".

A decisão de reduzir o preço dos bilhetes pela metade é para o estádio ter o maior número de pessoas presentes. Mesmo com a queda, os organizadores afirmam que estão 40% acima do recorde de venda de ingressos anterior, com faturamento acima dos nove milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões na cotação atual).

Diversos ingressos estão sendo anunciados por 37 dólares (R$ 214). Já em outros sites, as entradas estão sendo vendidas por 52 dólares (R$ 301). Apesar do corte, os bilhetes para os assentos mais próximos do ringue não foram reduzidos e seguem custando 10 mil dólares (R$ 57 mil).

Segundo o Dallas News, mais de 35 mil ingressos foram adquiridos no primeiro dia de vendas. O AT&T Stadium tem capacidade para 80 mil pessoas, mas já passou dessa marca em eventos fora do futebol americano. Em 2016, o estádio recebeu 102 mil espectadores para a WrestleMania 32, da WWE, empresa de entretenimento esportivo.