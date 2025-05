Helio Castroneves explica como experiência pode ajudar na Indy 500

Helio Castroneves, representante do Brasil nas 500 milhas de Indianápolis, destacou como a experiência pode ser útil na prova mais tradicional do automobilismo mundial. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o piloto comentou como é ser um veterano na Indy 500 e o que mudou no Helio de quatro anos atrás, quando venceu a prova de 200 voltas pela última vez. Assista ao vídeo acima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esta será a 25ª vez que Helio Castroneves disputará a Indy 500, sendo o piloto com mais experiência do grid de 2025. Ele venceu em quatro oportunidades: 2001, 2002, 2009 e 2021. Com os triunfos ele está igualado com AJ Foyt, Al Unser e Rick Mears como maior vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, sendo o mais vitorioso do Brasil. O piloto explicou como os 25 anos de experiência ajudam na prova:

— Na realidade, a gente entrando com mais experiência em relação aos outros competidores, ela ajuda. Mas não significa que vou levar vantagem, o carro também tem que estar muito rápido, respondendo ao o que eu preciso. Não só o carro, mas a equipe e os pit stops também.

continua após a publicidade

Helio Castroneves comemorando a vitória em 2021 (Foto: Reprodução)

Paradas são um desafio na Indy 500

Os pit stops são um desafio em uma prova de mais de 200 voltas e 800 km de extensão. Nas 500 milhas de Indianápolis, os carros chegam a fazer seis paradas, que precisam ser bem acertadas pelas equipes. Para Helio Castroneves, é preciso que a Meyer Shank Racing — equipe do piloto — acerte, principalmente as últimas paradas da prova:

— Uma corrida normal de Fórmula Indy tem somente dois ou três pit stops no máximo. Aqui, são de cinco a seis. Isso aumenta a chance tanto de dar certo, quanto de dar errado. Qualquer errinho que aconteça, principalmente nas duas últimas paradas, pode gerar uma catástrofe para você disputar e vencer a prova.

continua após a publicidade

Helio Castroneves ao lado do troféu das 500 milhas (Foto: Penske Entertainment Company)

Além de Helio Castroneves, mais sete pilotos que já venceram a prova estarão no grid deste ano. Com 50 anos e 15 dias no dia da corrida, ele será o mais velho entre os que largarão no domingo (25) no Circuito de Indianápolis. Se ganhar, passará a ser o vencedor mais velho das 500 milhas de Indianápolis. Ele larga em 22º.

— Estou com a mesma vontade de vencer que tive (há quatro anos, quando venceu pela última vez), como sei que tenho. Eu não estaria onde estou sem a vontade e a capacidade para poder vencer. A experiência também dá ponto para esse desafio.

➡️ Indy 500: Helio Castroneves entra no Hall da Fama de Indianápolis

500 milhas de Indianápolis

A prova da Indy 500 acontece neste domingo (25) a partir das 16h (de Brasília). O pole position da prova é o novato Robert Shwartzman. Fecham a primeira fila Takuma Sato e Pato O'Ward. Representando o Brasil, Helio Castroneves larga em 22º. No Brasil, a corrida tem transmissão da TV Cultura, ESPN e Disney+.